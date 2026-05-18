Трехкратный чемпион мира по хоккею Данис Зарипов внесен в базу "Миротворца" Данные хоккеиста Зарипова внесены в базу "Миротворца" за поддержку СВО

Москва18 мая Вести.Данные трехкратного чемпиона мира по хоккею, пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова внесены в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец", сообщило РИА Новости со ссылкой на ресурс.

Персональные данные Зарипова внесены в базу "Миротворца" 17 мая. Ему вменяется поддержка специальной военной операции, участие в мероприятиях в поддержку российской армии, а также покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины написали в агентстве

Сайт "Миротворец", признанный экстремистским, запущен в 2014 году. Он аккумулирует нелегально собранные личные данные журналистов, артистов, политиков, спортсменов и других граждан, посещавших Крым или Донбасс, либо получивших негативную оценку от администраторов ресурса.