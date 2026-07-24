Тренер хоккеистов СКА и призер двух Олимпиад Миронов попал в базу "Миротворца"

Данные двукратного призера Олимпиад хоккеиста Миронова появились на "Миротворце" Тренер хоккеистов СКА и призер двух Олимпиад Миронов попал в базу "Миротворца"

Москва24 июл Вести.Тренер петербургского хоккейного клуба СКА Борис Миронов внесен в базу данных украинского сайта "Миротворец" (признан экстремистским и запрещен на территории РФ).

Соответствующая информация о бывшем хоккеисте, который в составе сборной России завоевал серебряную медаль Олимпийских игр 1998 года (Нагано) и бронзовую медаль Олимпиады 2002 года (Солт-Лейк-Сити), опубликована на ресурсе 23 июля.

Согласно информации на экстремистском портале, 54-летний Миронов обвиняется "в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также в поддержке проводимой Россией специальной военной операции (СВО).

В Континентальной хоккейной лиге Миронов занимал должности главного тренера московского "Спартака" и тольяттинской "Лады".

Ранее в базу украинского экстремистского ресурса были внесены олимпийский чемпион 2018 года Сергей Андронов, а также нынешний главный тренер московского хоккейного клуба "Спартак" Алексей Жамнов.