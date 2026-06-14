Олимпийский чемпион по хоккею Сергей Андронов внесен в базу "Миротворца"

Данные хоккеиста и олимпийского чемпиона Андронова попали в "Миротворец" Олимпийский чемпион по хоккею Сергей Андронов внесен в базу "Миротворца"

Москва14 июн Вести.Персональные данные хоккеиста, олимпийского чемпиона 2018 года и серебряного призера Олимпиады-2022 Сергея Андронова оказались в базе данных украинского сайта "Миротворец" (признан экстремистским и запрещен на территории РФ).

Соответствующая информация опубликована на ресурсе 13 июня.

Помимо нападающего, экстремистский сайт опубликовал информацию о двукратных чемпионах мира Виталии Прошкине и Константине Корнееве.

Все трое обвиняются "в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также в поддержке проводимой Россией специальной военной операции (СВО).

Формальным основанием для внесения в список стало участие хоккеистов в благотворительном матче в Твери.

Сергею Андронову 26 лет и, помимо серебра на Олимпийских играх в Пекине четыре года назад, он дважды завоевывал бронзу на чемпионатах мира (2017, 2019). В составе ЦСКА нападающий дважды — в 2019 и 2022 годах — выигрывал Кубок Гагарина.

Ранее в базу украинского экстремистского ресурса был внесен бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года, чемпион мира по хоккею 1993 года Андрей Николишин.