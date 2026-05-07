Певица Семенович рассказала о помощи бойцам СВО со стороны ее коллег Анна Семенович рассказала, что передала собственные соленья бойцам на фронт

Москва7 мая Вести.Певица и актриса Анна Семенович рассказала РИА Новости, как она и ее коллеги по цеху помогают бойцам специальной военной операции.

Мы, артисты, занимаемся гуманитарной помощью для фронта. Недавно я передала нашим бойцам вкусные соленья. Мы с моим мужчиной вместе сделали такой жест, чтобы поддержать ребят, чтобы как-то побаловать их вкусненьким сказала Семенович

Она уточнила, что среди ее коллег, поддерживающих бойцов, - певица Слава, народный артист России Григорий Лепс, Денис Клявер, Стас Костюшкин, Ольга Бузова. По словам Семенович, каждый из них помогает фронту по-своему – кто-то передает воду, другие помогают деньгами.

Семенович неоднократно посещала зону проведения СВО, в частности, Луганск и Донецк. В 2022 году артистку внесли в перечень лиц, которые угрожают безопасности Украины.