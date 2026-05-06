Певица Анна Семенович ответила всем хейтерам раз и навсегда

Анна Семенович рассказала, как относится к хейтерам Певица Анна Семенович ответила всем хейтерам раз и навсегда

Москва6 мая Вести.Певица и актриса Анна Семенович заявила РИА Новости, что комментарии всех своих хейтеров – это зависть и негатив, которые убивают их самих.

Артистку часто критикуют, затрагивают ее личную жизнь, внешность и творчество.

Зависть и негативизм к другим людям убивают их самих, но не меня сказала она

Семенович добавила, что обычно не читает неприятные комментарии, иногда может иронично ответить. Но некоторые ее задевают, например, блогер-хейтер, который исказил фотографии артистки и ее возлюбленного на отдыхе.

Анна Семенович пришла в шоубизнес после завершения карьеры фигуристки. С 2003 по 2007 годы пела в группе "Блестящие", потом занялась сольной карьерой.