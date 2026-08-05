Семенович рассказала, что столкнулась с абьюзивными отношениями в 18-20 лет

"Запер меня в ванной": Анна Семенович рассказала о тяжелых отношениях в прошлом Семенович рассказала, что столкнулась с абьюзивными отношениями в 18-20 лет

Москва5 авг Вести.Певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что в возрасте 18-20 лет, когда она еще занималась фигурным катанием, ей пришлось столкнуться с абьюзивными отношениями. Своим рассказом экс-солистка группы "Блестящие" поделилась в комментарии NEWS.ru.

По словам Семенович, первые три месяца возлюбленный красиво ухаживал за ней и дарил цветы, но затем он начал злоупотреблять алкоголем, устраивать дебоши и "крушить все в квартире".

Один раз я приехала к нему в гости, а он запер меня в ванной на два часа. Я барабанила, чтобы меня выпустил, а он был пьяным и заснул рассказала артистка

По рассказу Семенович, после расставания бывший избранник более полугода поджидал ее у катка и не прекращал ей звонить, а друзья-спортсмены провожали ее до метро.

Ранее ИС "Вести" сообщала, что Анна Семенович в интервью Борису Корчевникову рассказала, как познакомила певицу Татьяну Буланову с будущим мужем.