"Ты слишком чувствительный(ая)", "Ты все выдумываешь", "Вообще-то, я это делаю ради тебя" …и так далее. Если вам знакомы эти фразы — особенно если вы слышите их часто, едва ли не ежедневно, — возможно, вы общаетесь с абьюзером. Разберем, что кто такие абьюзеры, чем опасно такое общение и что делать.
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|Автор:
София Янская
редактор "Вести.ru"
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|Татьяна Овчинникова
гештальт-терапевт
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|Ника Болзан
психолог
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|Валерий Гут
кандидат психологических наук
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|Анастасия Храмихина
клинический психолог
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|Виктория Власова
психолог
Кто такие абьюзеры, и что такое абьюз простыми словами
Абьюз — это модель поведения, при которой один человек (абьюзер) систематически стремится получить контроль, власть или эмоциональное превосходство над другим.
Хотя слово abuse переводится как "злоупотребление", в русском языке у термина есть контекст. Абьюзом называют психологическое, эмоциональное, сексуализированное или физическое насилие в личных или профессиональных отношениях.
Абьюзеры не всегда проявляют физическое насилие, их поведение в целом бывает сложно распознать — но вредит оно не меньше.
Абьюзер — это человек, который применяет психологическое насилие к другому в разнообразных формах: навязывание чувства вины, злоупотребление своей властью, изоляция. Сложно распознать абьюзера сразу же, так как в начале отношений и в обществе такой человек ведет себя иначе. Заботливо и учтиво он способен создать "образ" добропорядочного, иногда даже идеального человека.Татьяна Овчинниковапреподаватель Московского института психологии, сертифицированный гештальт–терапевт, телесно–ориентированный терапевт, практикующий психолог
Психолог, эксперт-практик, исследователь, автор собственных методик по работе с психологическими травмами Ника Болзан добавила:
К ранним признакам относятся проявления контроля и манипуляции: когда партнер пытается ограничивать ваше общение с близкими, следит за каждым шагом или требует отчетов о времени и действиях. Частые обвинения, переходы к обвинениям вместо обсуждения проблем, агрессивные вспышки — это явные сигналы. Если человек не уважает ваши границы, не принимает отказ, постоянно критикует или обесценивает ваши чувства — это серьезный повод задуматься.
Распределение ролей
Участники таких отношений находятся не "на равных" — в динамике обязательно есть дисбаланс власти (контролирует ситуацию абьюзер). Но формируется это постепенно — от обаяния и вовлечения до контроля и подавления.
Для абьюзивных отношений характерна модель "абьюзер — жертва". Потребность в насилии и доминировании побуждает агрессора разрушать личность жертвы, используя контроль, угрозы, навязывая чувство вины, страха и неуверенности в себе.Валерий Гуткандидат психологических наук, основатель Института Адаптивного Интеллекта, разработчик концепции адаптивного интеллекта
При этом в паре ролей обычно две — и они фиксированные. Но нередко, в соответствии с треугольником Карпмана, формируется отдельная модель. Например, если у пострадавшей стороны (жертвы) есть лучшая подруга (спасатель), которая не одобряет деструктивный брак (где мужчина — абьюзер).
Причины абьюзивного поведения
Это результат сочетания внутренних установок, жизненного опыта и внешней среды. Проще говоря, абьюзеры такими не рождаются, а становятся:
- Семейный "анамнез". Если человек вырос в семье, где насилие было нормой, он может усвоить, что агрессия — естественный способ выражения чувств. По такому принципу воспитываются будущие абьюзеры и пострадавшие.
- Низкая самооценка и страх потери контроля. Чтобы компенсировать чувство уязвимости, некоторые люди — абьюзеры — стремятся "атаковать первыми".
- Культурные и социальные установки. Если общество поощряет жестокость, отказывается воспитывать в мужчинах "слабые эмоции" и настаивает на жестком распределении гендерных ролей, возникают условия для развития абьюзивного поведения.
- Личный выбор и привычка. Если поведение никогда не наказывалось и приносило результаты, оно может закрепиться.
Признаки абьюзера в отношениях
Проявления насилия часто маскируются под любовь и заботу. Однако распознать абьюзера все-таки можно. Для этого стоит задать себе вопросы:
- Часто ли мне приходится извиняться, даже если я не виноват(а)?
- Могу ли я открыто говорить о своих чувствах и делиться мыслями? А принимать решения без страха осуждения или наказания? А отказывать?
- Есть ли ощущение, что я все время "хожу по минному полю"?
- Кажется ли мне, что партнер — единственный, кто "знает, как правильно"?
- Есть ли давление, тревога, чувство вины? Насколько часто я их испытываю?
- Кто контролирует мои финансы, расписание, внешний вид, круг общения?
- Стал(а) ли я меньше общаться с друзьями и родными?
- Изменилось ли мое отношение к себе в худшую сторону? Чувствую ли я себя "недостойным(ой)" рядом с партнером?
- Боюсь ли я реакции партнера в моменты напряжения или ссор?
- Могу ли я быть уязвимым(ой) рядом с партнером — или это небезопасно?
- Часто ли я сомневаюсь в том, что говорю, делаю или помню?
- Убеждает ли меня партнер, что я "все выдумываю", даже когда я уверен(а) в обратном?
Иногда эмоциональные реакции или трудности в общении принимают за поведение абьюзера. Однако в основе абьюза лежит подавление и неравенство, а конфликт — это спор между равными сторонами. Нельзя считать абьюзом и отстаивание личных границ (например, если партнер попросту не хочет обсуждать какую-то тему или заниматься чем-то прямо сейчас).
Конфликты могут быть естественной частью близких отношений и зачастую служат способом решить разногласия, если обе стороны готовы слушать и уважать друг друга. Абьюз же разрушает уровень психологического благополучия, лишая человека ощущения равенства и поддержки.Ника Болзан
Цикл абьюза
Выделяют четыре фазы:
- Напряжение. Абьюзер становится раздражительным, усиливаются контроль, претензии и критика. Пострадавшая сторона ощущает тревогу, старается "не провоцировать".
- Инцидент / вспышка: крик, унижения и другие проявления насилия, после чего абьюзер часто обвиняет пострадавшую, что она "сама довела".
- "Медовый месяц" (примирение). Абьюзер раскаивается, извиняется, дарит подарки, обещает измениться. Пострадавшая сторона верит в лучшее, остается — и цикл повторяется.
- Стабильность (ложное затишье). Мнимая "нормализация" связи, которая на самом деле становится подготовкой к новому витку напряжения.
Без вмешательства цикл повторяется снова и снова — с нарастанием тяжести каждого нового витка.
Анастасия Храмихина, преподаватель Московского Института Психологии (МИП), клинический психолог, практикующий психолог-логотерапевт, рассказала:
Представьте, что вы оказались на самых страшных американских горках. Что вы чувствуете? Скорость, взлеты и падение. Именно поэтому абьюзивные отношения так часто сравнивают с этим аттракционом — они так же непредсказуемы: эмоциональные взлеты сменяются болезненными падениями, а ссоры чередуются с примирениями. Это постоянная нестабильность, которая вызывает сильную эмоциональную зависимость.
Абьюз в отношениях
Он может возникать в любом контакте, где есть эмоциональная связь, зависимость или разница во власти.
В романтических
Это один из самых обсуждаемых и болезненных видов абьюза.
Проявления:
- Постепенное ограничение свободы: как можно одеваться и вести себя, с кем общаться.
- Газлайтинг: абьюзер отрицает очевидное, заставляет сомневаться в себе.
- Ревность, преподнесенная как "доказательство любви".
- Частые эмоциональные качели: от идеализации к обесцениванию.
Причем, по словам Виктории Власовой, психолога, эксперта по семейным отношениям, помогающего женщинам восстанавливать себя и отношения после разрыва:
На начальном этапе абьюзер может казаться внимательным и заботливым, но насторожить должны:
- стремление к контролю (с кем вы общаетесь, куда идете);
- ревность, подающаяся как "забота";
- манипуляции через вину ("если любишь — докажи");
- обесценивание ваших чувств, целей или достижений;
- резкая смена поведения — от обожания до холодности.
В дружеских
Проявления:
- Постоянные уколы под видом шуток.
- Использование: друг обращается только, когда ему нужно.
- Контроль и ревность.
- Манипуляции через обиду, молчание, "поиск виноватых".
Результат: ощущение вины, эмоционального истощения и односторонней связи.
В семье
Абьюзивно проявляться могут родители, дети, братья/сестры, партнеры.
Проявления:
- Подавление индивидуальности.
- Постоянные сравнения, обесценивание, критика.
- Игнорирование границ ("я тебя родил / воспитал — значит, могу…").
- Эмоциональное или финансовое использование.
Абьюз на работе
Проявляется в форме моббинга (групповое давление) или буллинга (индивидуальное нападение), часто со стороны начальства или коллектива.
Проявления:
- Публичные унижения, крики, сарказм.
- Игнорирование достижений, постоянная критика.
- Завуалированные угрозы (из разряда "не нравится — увольняйся").
- Изоляция в команде, отказ в поддержке.
Абьюз со стороны бывшего
Токсичные проявления могут продолжаться и после расставания. Например, в форме:
- Слежки, угроз.
- Распространения слухов и компромата.
- Манипуляций детьми.
- Попыток вернуть, чтобы снова установить контроль.
Женский абьюз
Нередко людям легче представить ситуацию: мужчина-абьюзер и женщина-пострадавшая. Хотя на самом деле это вопрос не пола, а власти.
Мужчины чаще используют прямое насилие — физическое или экономическое давление. Женщины чаще прибегают к эмоциональному абьюзу — пассивной агрессии, шантажу детьми, игнорированию, обесцениванию. Но в обоих случаях последствия одинаково разрушительны: человек теряет веру в себя, становится тревожным, зависимым и эмоционально истощенным.Виктория Власова
Валерий Гут также привел данные исследований:
…Автор книги "Разоблачение абьюзивной женщины" и президент образовательной организации Alliance for Family Wellness Кимберли Тейлор проводила интервью с женщинами-абьюзерами и заметила, что женский абьюз чаще мужского не проходит стадию примирения.
В чем опасность
Такая ситуация разрушительно влияет на все сферы жизни.
Потеря самооценки и идентичности
Постепенно пострадавшая сторона начинает сомневаться в себе, считать себя "недостойной", "виноватой", "неадекватной", перестает понимать, кто она, чего хочет, что чувствует и думает (потому что все внимание направлено на агрессора).
Хронический стресс и расстройства
- Тревожное расстройство, панические атаки.
- Депрессию, апатию, утрату интереса к жизни.
- Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).
- Расстройства сна, нарушения питания.
Физические последствия
Даже если нет побоев, тело страдает. Могут проявляться:
- головные боли, боли в животе, проблемы с ЖКТ;
- скачки давления, учащенное сердцебиение;
- снижение иммунитета, постоянные простуды;
- нарушения цикла у женщин.
Социальная изоляция
Абьюзер часто "отрезает" пострадавшую от друзей, семьи, коллег. В результате:
- человек становится одиноким, зависимым только от абьюзера;
- нет поддержки и альтернативной точки зрения;
- труднее уйти, потому что есть ощущение, что идти некуда.
Преемственность травмы
Дети, растущие в атмосфере абьюза, часто перенимают эти паттерны. В итоге сценарий повторяется — и растут новые абьюзеры и жертвы.
Как противостоять абьюзеру — и что делать
Противостоять абьюзу — восстановить контроль над своей жизнью. Это непросто, но возможно.
Признать, что это проявление насилия
Часто пострадавшие уже не могут принять свои чувства, а обесценивают их, винят в происходящем себя и искренне верят, что абьюзер не виноват.
Что делать: сравните свою ситуацию с признаками абьюза. Назовите все своими словами: "это контроль", "это обесценивание", "это нарушение моих границ".
Перестать играть по чужим правилам
Взаимодействие держится на предсказуемой реакции пострадавшей стороны: страхе, чувстве вины, оправданиях. Если вы начнете вести себя иначе — абьюзер может потерять над вами контроль:
- Перестаньте оправдываться.
- Не вступайте в бесконечные споры ("объясни, почему ты не прав(а)").
- Постепенно учитесь говорить четкое "нет".
Противостояние может вызвать агрессию. Нужно оценивать, насколько безопасно для вас сопротивляться открыто — иногда лучше готовиться к уходу тихо и стратегически.
Восстанавливать границы
Абьюз отнимает психологическую и физическую автономность. Противодействие начинается с их возвращения, которое может выглядеть так:
- "Я не позволю с собой так говорить".
- "Мне неприятно, когда ты кричишь. Я не хочу продолжать разговаривать".
- "Это мой выбор — и я имею право на него".
Границы — это не про не ультиматум, а про действия, за которыми следуют "санкции", если границы нарушены.
Вести дневник
Частый спутник абьюза — газлайтинг (искажение реальности и обвинения пострадавшей стороны в неадекватности).
Чтобы сохранить трезвость взгляда, особенно когда вас начинают убеждать, что "ничего не было" и вы "все выдумали", записывайте:
- что именно происходит;
- как вы себя чувствуете;
- что вы сказали и как это было воспринято.
Обратиться за поддержкой
Выйти из такой ситуации легче, когда вы не одни. Помочь могут:
- близкие, друзья, которым вы доверяете;
- психолог, терапевт, кризисный центр;
- юрист (при физических проявлениях и угрозах физическим насилием, если нужно развестись или есть дети).
Принять решение
Разрыв токсичной связи — это не слабость, а важная мера по защите себя (и детей, если они есть). Однако не всегда можно уйти сразу — иногда нужно подготовить почву или дистанцироваться.
Заботиться о себе
После абьюза человек чувствует себя истощенным. Чтобы восстановиться, требуется время. Помочь может:
- работа с психологом;
- поддерживающее окружение;
- телесные практики (спорт, дыхание, расслабление);
- возвращение к любимым делам и интересам.
Ваш путь к здоровым отношениям начинается с любви и уважения к самому себе. Вы заслуживаете поддержки, безопасности и счастья. Каждый шаг к осознанности и заботе о себе — это шаг к свободе от боли и обретению настоящего благополучия. Никогда не сомневайтесь в своей силе изменить свою жизнь к лучшему.подчеркнула Ника Болзан
Как быть, если абьюзер — я
Признать, что вы применяете насилие (не только физическое) в отношениях — сложно, но это уже огромный шаг к переменам. Расскажем ниже, что еще можно сделать.
Признайте свою ответственность
Важно понять: ваши действия — это выбор (даже неосознанный). Однако не нужно считать себя исключительно плохим человеком. Гораздо бережнее будет мысль: "Я делал(а) плохие вещи — но смогу это изменить".
Поймите, что именно вы делаете
Задайте себе вопросы:
- Я критикую или унижаю близких в ссорах?
- Я повышаю голос, чтобы добиться своего?
- Я заставляю партнера чувствовать вину или стыд?
- Я давлю, игнорирую, контролирую, наказываю молчанием?
Ведите дневник: записывайте, что вы говорите и как на это реагируют другие.
Поищите корни абьюзивного поведения
Часто оно вырастает из:
- пережитого в детстве абьюза;
- страха быть отвергнутым или потерять контроль;
- низкой самооценки;
- травматичных моделей поведения из семьи.
Работа с психологом или психотерапевтом — ключевой шаг, если вы хотите понять, почему вы так себя ведете и как по-другому можно выражать чувства.
Учитесь новым способам общения
Часто применение насилия — это про неумение справляться с эмоциями и выражать их конструктивно.
Что помогает:
- практиковать "Я-высказывания" ("Я чувствую …, когда …");
- учиться слушать;
- давать партнеру право на отличное от вашего мнение, чувства, пространство.
Уважайте чужие границы
Абьюз — это вторжение: в мысли, тело, эмоции другого человека.
Правила:
- Если человек говорит, что ему больно, плохо, дискомфортно — это важно.
- Оправдания вроде "я не хотел" показывают, что вы признаете проступок, но не отменяют факта, что вы задели другого человека.
- Настоящее уважение — это умение остановиться, когда об этом просят.
Не требуйте безусловного принятия
Ваш путь — работать над собой, а не давить на других, чтобы вас приняли такими, какие вы есть, или "доказали, что любят".
Признайте: изменения — это процесс
Вы не станете другим человеком за неделю. Но если вы:
- честны с собой,
- не оправдываетесь, а стремитесь измениться,
- готовы учиться и слушать,
то у вас есть шанс остановить цикл абьюза, прежде чем он разрушит все вокруг — и вас самих.
Что посмотреть и почитать на тему
Художественные фильмы и сериалы:
- "Опасная игра Слоун" (1991) — классический триллер о женщине, сбегающей от мужа-абьюзера.
- "Большая маленькая ложь" (2017–2019) — сериал, где одна из сюжетных линий раскрывает абьюзивный брак.
- "Рассказ служанки" — антиутопия, в которой тема системного насилия и женского подчинения доведена до крайности.
- "Исчезнувшая" (2014) — психологический триллер о манипуляциях, созависимости и разрушительных отношениях.
Документальные фильмы:
- “This Is Abuse” (кампания NSPCC, Великобритания) — видеоролики о проявлении насилия в отношениях.
- "The Mask You Live In" (2015) — о том, как воспитание мальчиков без эмоционального интеллекта может приводить к абьюзу.
- “Leaving Neverland” (2019) — о сексуализированном насилии и его последствиях.
Практические книги и статьи:
- Ланди Бэнкрофт, "Зачем он это делает? Внутри мышления гневного и контролирующего мужчины".
- Патриция Эванс, "Слова, которые ранят" — как слова становятся оружием — и как защитить себя.
- Беверли Энгель, "Как перестать быть жертвой" — практическое руководство по восстановлению границ и самооценки.
Часто спрашивают
В чем разница между абьюзом и газлайтингом?
- Абьюз — общий термин, обозначающий любую форму насилия и подавления.
- Газлайтинг — одна из форм психологического абьюза, при которой человек систематически заставляет другого сомневаться в собственном восприятии реальности, памяти и адекватности.
Как восстановиться после абьюзивных отношений?
Восстановление — это не быстрый, но возможный процесс, включающий несколько важных этапов:
- Признание травмы.
- Установление безопасной дистанции.
- Работу с психологом.
- Восстановление автономии.
- Поиск поддержки.
Важно не спешить искать нового партнера до восстановления — иначе высок риск повторения сценария.
Как понять, что мужчина нарцисс и абьюзер в начале отношений?
На раннем этапе отношений абьюзер может выглядеть идеально. Но есть тревожные звоночки:
- Слишком быстрое сближение ("Ты — моя судьба" на второй день знакомства).
- Ревность и контроль уже на старте.
- Уколы под маской шутки ("Ты у меня такая глупенькая, но милая").
- Резкие смены настроения: от восхищения — к раздражению и критике.
- Неспособность слышать "нет" без агрессии или обиды.
- В центре внимания — всегда только он.
- Бесконечные ожидания восхищения и благодарности.
- Минимальная или поддельная эмпатия.