Кто такой абьюзер и как абьюз вредит отношениям

"Ты слишком чувствительный(ая)", "Ты все выдумываешь", "Вообще-то, я это делаю ради тебя" …и так далее. Если вам знакомы эти фразы — особенно если вы слышите их часто, едва ли не ежедневно, — возможно, вы общаетесь с абьюзером. Разберем, что кто такие абьюзеры, чем опасно такое общение и что делать.

Автор:

София Янская

редактор "Вести.ru" Татьяна Овчинникова

гештальт-терапевт Ника Болзан

психолог Валерий Гут

кандидат психологических наук Анастасия Храмихина

клинический психолог Виктория Власова

психолог

Кто такие абьюзеры, и что такое абьюз простыми словами

Абьюз — это модель поведения, при которой один человек (абьюзер) систематически стремится получить контроль, власть или эмоциональное превосходство над другим.

Хотя слово abuse переводится как "злоупотребление", в русском языке у термина есть контекст. Абьюзом называют психологическое, эмоциональное, сексуализированное или физическое насилие в личных или профессиональных отношениях.

Абьюзеры не всегда проявляют физическое насилие, их поведение в целом бывает сложно распознать — но вредит оно не меньше.

Абьюзер — это человек, который применяет психологическое насилие к другому в разнообразных формах: навязывание чувства вины, злоупотребление своей властью, изоляция. Сложно распознать абьюзера сразу же, так как в начале отношений и в обществе такой человек ведет себя иначе. Заботливо и учтиво он способен создать "образ" добропорядочного, иногда даже идеального человека. Татьяна Овчинникова преподаватель Московского института психологии, сертифицированный гештальт–терапевт, телесно–ориентированный терапевт, практикующий психолог

Психолог, эксперт-практик, исследователь, автор собственных методик по работе с психологическими травмами Ника Болзан добавила:

К ранним признакам относятся проявления контроля и манипуляции: когда партнер пытается ограничивать ваше общение с близкими, следит за каждым шагом или требует отчетов о времени и действиях. Частые обвинения, переходы к обвинениям вместо обсуждения проблем, агрессивные вспышки — это явные сигналы. Если человек не уважает ваши границы, не принимает отказ, постоянно критикует или обесценивает ваши чувства — это серьезный повод задуматься.

Распределение ролей

Участники таких отношений находятся не "на равных" — в динамике обязательно есть дисбаланс власти (контролирует ситуацию абьюзер). Но формируется это постепенно — от обаяния и вовлечения до контроля и подавления.

Для абьюзивных отношений характерна модель "абьюзер — жертва". Потребность в насилии и доминировании побуждает агрессора разрушать личность жертвы, используя контроль, угрозы, навязывая чувство вины, страха и неуверенности в себе. Валерий Гут кандидат психологических наук, основатель Института Адаптивного Интеллекта, разработчик концепции адаптивного интеллекта

При этом в паре ролей обычно две — и они фиксированные. Но нередко, в соответствии с треугольником Карпмана, формируется отдельная модель. Например, если у пострадавшей стороны (жертвы) есть лучшая подруга (спасатель), которая не одобряет деструктивный брак (где мужчина — абьюзер).

Причины абьюзивного поведения

Это результат сочетания внутренних установок, жизненного опыта и внешней среды. Проще говоря, абьюзеры такими не рождаются, а становятся:

Семейный "анамнез". Если человек вырос в семье, где насилие было нормой, он может усвоить, что агрессия — естественный способ выражения чувств. По такому принципу воспитываются будущие абьюзеры и пострадавшие.

Низкая самооценка и страх потери контроля. Чтобы компенсировать чувство уязвимости, некоторые люди — абьюзеры — стремятся "атаковать первыми".

Культурные и социальные установки. Если общество поощряет жестокость, отказывается воспитывать в мужчинах "слабые эмоции" и настаивает на жестком распределении гендерных ролей, возникают условия для развития абьюзивного поведения.

Личный выбор и привычка. Если поведение никогда не наказывалось и приносило результаты, оно может закрепиться.

Признаки абьюзера в отношениях

Проявления насилия часто маскируются под любовь и заботу. Однако распознать абьюзера все-таки можно. Для этого стоит задать себе вопросы:

Часто ли мне приходится извиняться, даже если я не виноват(а)? Могу ли я открыто говорить о своих чувствах и делиться мыслями? А принимать решения без страха осуждения или наказания? А отказывать? Есть ли ощущение, что я все время "хожу по минному полю"? Кажется ли мне, что партнер — единственный, кто "знает, как правильно"? Есть ли давление, тревога, чувство вины? Насколько часто я их испытываю? Кто контролирует мои финансы, расписание, внешний вид, круг общения? Стал(а) ли я меньше общаться с друзьями и родными? Изменилось ли мое отношение к себе в худшую сторону? Чувствую ли я себя "недостойным(ой)" рядом с партнером? Боюсь ли я реакции партнера в моменты напряжения или ссор? Могу ли я быть уязвимым(ой) рядом с партнером — или это небезопасно? Часто ли я сомневаюсь в том, что говорю, делаю или помню? Убеждает ли меня партнер, что я "все выдумываю", даже когда я уверен(а) в обратном?

Иногда эмоциональные реакции или трудности в общении принимают за поведение абьюзера. Однако в основе абьюза лежит подавление и неравенство, а конфликт — это спор между равными сторонами. Нельзя считать абьюзом и отстаивание личных границ (например, если партнер попросту не хочет обсуждать какую-то тему или заниматься чем-то прямо сейчас).

Конфликты могут быть естественной частью близких отношений и зачастую служат способом решить разногласия, если обе стороны готовы слушать и уважать друг друга. Абьюз же разрушает уровень психологического благополучия, лишая человека ощущения равенства и поддержки. Ника Болзан

Цикл абьюза

Выделяют четыре фазы:

Напряжение. Абьюзер становится раздражительным, усиливаются контроль, претензии и критика. Пострадавшая сторона ощущает тревогу, старается "не провоцировать". Инцидент / вспышка: крик, унижения и другие проявления насилия, после чего абьюзер часто обвиняет пострадавшую, что она "сама довела". "Медовый месяц" (примирение). Абьюзер раскаивается, извиняется, дарит подарки, обещает измениться. Пострадавшая сторона верит в лучшее, остается — и цикл повторяется. Стабильность (ложное затишье). Мнимая "нормализация" связи, которая на самом деле становится подготовкой к новому витку напряжения.

Без вмешательства цикл повторяется снова и снова — с нарастанием тяжести каждого нового витка.

Анастасия Храмихина, преподаватель Московского Института Психологии (МИП), клинический психолог, практикующий психолог-логотерапевт, рассказала:

Представьте, что вы оказались на самых страшных американских горках. Что вы чувствуете? Скорость, взлеты и падение. Именно поэтому абьюзивные отношения так часто сравнивают с этим аттракционом — они так же непредсказуемы: эмоциональные взлеты сменяются болезненными падениями, а ссоры чередуются с примирениями. Это постоянная нестабильность, которая вызывает сильную эмоциональную зависимость.

Абьюз в отношениях

Он может возникать в любом контакте, где есть эмоциональная связь, зависимость или разница во власти.

В романтических

Это один из самых обсуждаемых и болезненных видов абьюза.

Проявления:

Постепенное ограничение свободы: как можно одеваться и вести себя, с кем общаться.

Газлайтинг: абьюзер отрицает очевидное, заставляет сомневаться в себе.

Ревность, преподнесенная как "доказательство любви".

Частые эмоциональные качели: от идеализации к обесцениванию.

Причем, по словам Виктории Власовой, психолога, эксперта по семейным отношениям, помогающего женщинам восстанавливать себя и отношения после разрыва:

На начальном этапе абьюзер может казаться внимательным и заботливым, но насторожить должны: стремление к контролю (с кем вы общаетесь, куда идете);

ревность, подающаяся как "забота";

манипуляции через вину ("если любишь — докажи");

обесценивание ваших чувств, целей или достижений;

резкая смена поведения — от обожания до холодности.

В дружеских

Проявления:

Постоянные уколы под видом шуток.

Использование: друг обращается только, когда ему нужно.

Контроль и ревность.

Манипуляции через обиду, молчание, "поиск виноватых".

Результат: ощущение вины, эмоционального истощения и односторонней связи.

В семье

Абьюзивно проявляться могут родители, дети, братья/сестры, партнеры.

Проявления:

Подавление индивидуальности.

Постоянные сравнения, обесценивание, критика.

Игнорирование границ ("я тебя родил / воспитал — значит, могу…").

Эмоциональное или финансовое использование.

Абьюз на работе

Проявляется в форме моббинга (групповое давление) или буллинга (индивидуальное нападение), часто со стороны начальства или коллектива.

Проявления:

Публичные унижения, крики, сарказм.

Игнорирование достижений, постоянная критика.

Завуалированные угрозы (из разряда "не нравится — увольняйся").

Изоляция в команде, отказ в поддержке.

Абьюз со стороны бывшего

Токсичные проявления могут продолжаться и после расставания. Например, в форме:

Слежки, угроз.

Распространения слухов и компромата.

Манипуляций детьми.

Попыток вернуть, чтобы снова установить контроль.

Женский абьюз

Нередко людям легче представить ситуацию: мужчина-абьюзер и женщина-пострадавшая. Хотя на самом деле это вопрос не пола, а власти.

Мужчины чаще используют прямое насилие — физическое или экономическое давление. Женщины чаще прибегают к эмоциональному абьюзу — пассивной агрессии, шантажу детьми, игнорированию, обесцениванию. Но в обоих случаях последствия одинаково разрушительны: человек теряет веру в себя, становится тревожным, зависимым и эмоционально истощенным. Виктория Власова

Валерий Гут также привел данные исследований:

…Автор книги "Разоблачение абьюзивной женщины" и президент образовательной организации Alliance for Family Wellness Кимберли Тейлор проводила интервью с женщинами-абьюзерами и заметила, что женский абьюз чаще мужского не проходит стадию примирения.

В чем опасность

Такая ситуация разрушительно влияет на все сферы жизни.

Потеря самооценки и идентичности

Постепенно пострадавшая сторона начинает сомневаться в себе, считать себя "недостойной", "виноватой", "неадекватной", перестает понимать, кто она, чего хочет, что чувствует и думает (потому что все внимание направлено на агрессора).

Хронический стресс и расстройства

Тревожное расстройство, панические атаки.

Депрессию, апатию, утрату интереса к жизни.

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

Расстройства сна, нарушения питания.

Физические последствия

Даже если нет побоев, тело страдает. Могут проявляться:

головные боли, боли в животе, проблемы с ЖКТ;

скачки давления, учащенное сердцебиение;

снижение иммунитета, постоянные простуды;

нарушения цикла у женщин.

Социальная изоляция

Абьюзер часто "отрезает" пострадавшую от друзей, семьи, коллег. В результате:

человек становится одиноким, зависимым только от абьюзера;

нет поддержки и альтернативной точки зрения;

труднее уйти, потому что есть ощущение, что идти некуда.

Преемственность травмы

Дети, растущие в атмосфере абьюза, часто перенимают эти паттерны. В итоге сценарий повторяется — и растут новые абьюзеры и жертвы.

Как противостоять абьюзеру — и что делать

Противостоять абьюзу — восстановить контроль над своей жизнью. Это непросто, но возможно.

Признать, что это проявление насилия

Часто пострадавшие уже не могут принять свои чувства, а обесценивают их, винят в происходящем себя и искренне верят, что абьюзер не виноват.

Что делать: сравните свою ситуацию с признаками абьюза. Назовите все своими словами: "это контроль", "это обесценивание", "это нарушение моих границ".

Перестать играть по чужим правилам

Взаимодействие держится на предсказуемой реакции пострадавшей стороны: страхе, чувстве вины, оправданиях. Если вы начнете вести себя иначе — абьюзер может потерять над вами контроль:

Перестаньте оправдываться.

Не вступайте в бесконечные споры ("объясни, почему ты не прав(а)").

Постепенно учитесь говорить четкое "нет".

Противостояние может вызвать агрессию. Нужно оценивать, насколько безопасно для вас сопротивляться открыто — иногда лучше готовиться к уходу тихо и стратегически.

Восстанавливать границы

Абьюз отнимает психологическую и физическую автономность. Противодействие начинается с их возвращения, которое может выглядеть так:

"Я не позволю с собой так говорить".

"Мне неприятно, когда ты кричишь. Я не хочу продолжать разговаривать".

"Это мой выбор — и я имею право на него".

Границы — это не про не ультиматум, а про действия, за которыми следуют "санкции", если границы нарушены.

Вести дневник

Частый спутник абьюза — газлайтинг (искажение реальности и обвинения пострадавшей стороны в неадекватности).

Чтобы сохранить трезвость взгляда, особенно когда вас начинают убеждать, что "ничего не было" и вы "все выдумали", записывайте:

что именно происходит;

как вы себя чувствуете;

что вы сказали и как это было воспринято.

Обратиться за поддержкой

Выйти из такой ситуации легче, когда вы не одни. Помочь могут:

близкие, друзья, которым вы доверяете;

психолог, терапевт, кризисный центр;

юрист (при физических проявлениях и угрозах физическим насилием, если нужно развестись или есть дети).

Принять решение

Разрыв токсичной связи — это не слабость, а важная мера по защите себя (и детей, если они есть). Однако не всегда можно уйти сразу — иногда нужно подготовить почву или дистанцироваться.

Заботиться о себе

После абьюза человек чувствует себя истощенным. Чтобы восстановиться, требуется время. Помочь может:

работа с психологом;

поддерживающее окружение;

телесные практики (спорт, дыхание, расслабление);

возвращение к любимым делам и интересам.

Ваш путь к здоровым отношениям начинается с любви и уважения к самому себе. Вы заслуживаете поддержки, безопасности и счастья. Каждый шаг к осознанности и заботе о себе — это шаг к свободе от боли и обретению настоящего благополучия. Никогда не сомневайтесь в своей силе изменить свою жизнь к лучшему. подчеркнула Ника Болзан

Как быть, если абьюзер — я

Признать, что вы применяете насилие (не только физическое) в отношениях — сложно, но это уже огромный шаг к переменам. Расскажем ниже, что еще можно сделать.

Признайте свою ответственность

Важно понять: ваши действия — это выбор (даже неосознанный). Однако не нужно считать себя исключительно плохим человеком. Гораздо бережнее будет мысль: "Я делал(а) плохие вещи — но смогу это изменить".

Поймите, что именно вы делаете

Задайте себе вопросы:

Я критикую или унижаю близких в ссорах?

Я повышаю голос, чтобы добиться своего?

Я заставляю партнера чувствовать вину или стыд?

Я давлю, игнорирую, контролирую, наказываю молчанием?

Ведите дневник: записывайте, что вы говорите и как на это реагируют другие.

Поищите корни абьюзивного поведения

Часто оно вырастает из:

пережитого в детстве абьюза;

страха быть отвергнутым или потерять контроль;

низкой самооценки;

травматичных моделей поведения из семьи.

Работа с психологом или психотерапевтом — ключевой шаг, если вы хотите понять, почему вы так себя ведете и как по-другому можно выражать чувства.

Учитесь новым способам общения

Часто применение насилия — это про неумение справляться с эмоциями и выражать их конструктивно.

Что помогает:

практиковать "Я-высказывания" ("Я чувствую …, когда …");

учиться слушать;

давать партнеру право на отличное от вашего мнение, чувства, пространство.

Уважайте чужие границы

Абьюз — это вторжение: в мысли, тело, эмоции другого человека.

Правила:

Если человек говорит, что ему больно, плохо, дискомфортно — это важно.

Оправдания вроде "я не хотел" показывают, что вы признаете проступок, но не отменяют факта, что вы задели другого человека.

Настоящее уважение — это умение остановиться, когда об этом просят.

Не требуйте безусловного принятия

Ваш путь — работать над собой, а не давить на других, чтобы вас приняли такими, какие вы есть, или "доказали, что любят".

Признайте: изменения — это процесс

Вы не станете другим человеком за неделю. Но если вы:

честны с собой,

не оправдываетесь, а стремитесь измениться,

готовы учиться и слушать,

то у вас есть шанс остановить цикл абьюза, прежде чем он разрушит все вокруг — и вас самих.

Что посмотреть и почитать на тему

Художественные фильмы и сериалы:

"Опасная игра Слоун" (1991) — классический триллер о женщине, сбегающей от мужа-абьюзера. "Большая маленькая ложь" (2017–2019) — сериал, где одна из сюжетных линий раскрывает абьюзивный брак. "Рассказ служанки" — антиутопия, в которой тема системного насилия и женского подчинения доведена до крайности. "Исчезнувшая" (2014) — психологический триллер о манипуляциях, созависимости и разрушительных отношениях.

Документальные фильмы:

“This Is Abuse” (кампания NSPCC, Великобритания) — видеоролики о проявлении насилия в отношениях. "The Mask You Live In" (2015) — о том, как воспитание мальчиков без эмоционального интеллекта может приводить к абьюзу. “Leaving Neverland” (2019) — о сексуализированном насилии и его последствиях.

Практические книги и статьи:

Ланди Бэнкрофт, "Зачем он это делает? Внутри мышления гневного и контролирующего мужчины". Патриция Эванс, "Слова, которые ранят" — как слова становятся оружием — и как защитить себя. Беверли Энгель, "Как перестать быть жертвой" — практическое руководство по восстановлению границ и самооценки.

Часто спрашивают

В чем разница между абьюзом и газлайтингом?

Абьюз — общий термин, обозначающий любую форму насилия и подавления. Газлайтинг — одна из форм психологического абьюза, при которой человек систематически заставляет другого сомневаться в собственном восприятии реальности, памяти и адекватности.

Как восстановиться после абьюзивных отношений?

Восстановление — это не быстрый, но возможный процесс, включающий несколько важных этапов:

Признание травмы.

Установление безопасной дистанции.

Работу с психологом.

Восстановление автономии.

Поиск поддержки.

Важно не спешить искать нового партнера до восстановления — иначе высок риск повторения сценария.

Как понять, что мужчина нарцисс и абьюзер в начале отношений?

На раннем этапе отношений абьюзер может выглядеть идеально. Но есть тревожные звоночки: