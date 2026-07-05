Москва5 июл Вести.Знакомство заслуженной артистки РФ Татьяны Булановой с ее будущим мужем, бывшим профессиональным теннисистом и предпринимателем Валерием Рудневым, состоялось благодаря певице, актрисе, телеведущей Анне Семенович.

Об этом она рассказала в интервью Борису Корчевникову, сообщает ИС "Вести".

Семенович сообщила, что ее давний знакомый Валерий Руднев, находясь в подавленном состоянии после расставания с девушкой, попросил ее познакомить с кем-то из подруг. Несмотря на ее усилия, Руднев отвергал всех предложенных кандидаток до тех пор, пока случайно не встретился с Татьяной Булановой.

Он грустил, ходил один и все говорил мне: "Семенович, найди мне невесту". Ему никто не нравился, я знакомила его с подружками, а он все время говорил: "Нет, это ни то, ни се". И тут мы приезжаем в Санкт-Петербург. Я позвонила Тане [Булановой], а она находилась на дне рождения у подруги. Я ей говорю: "Какой день рождения, приезжай к нам, здесь классные ребята, мы идем после концерта веселиться в ресторан". Потом она мне пишет: "Я тогда с подружкой к вам и заеду". И как только они пришли, Валера засуетился. Он побежал, тут же организовал букет цветов - огромные такие розы, потом Валера начал ухаживать. А когда Таня резко засобиралась домой, потому что мосты разводят, Валера меня спрашивает: "А мне что делать?" Я говорю: "Что? Беги провожать". Ну и все, вот и проводил. Удачно! рассказала Семенович

Татьяна Буланова долго не раскрывала имя своего возлюбленного. Она неоднократно говорила, что обрела женское счастье в отношениях с новым избранником. При этом артистка не торопилась раскрывать имя возлюбленного, лишь призналась, что он не относится к миру шоу-бизнеса, а работает в другой области.

Ранее артистка состояла в отношениях с бывшим футболистом Владиславом Радимовым. В этом браке у нее родился сын Никита. Также у Булановой есть ребенок от первого мужа Александра Таргина. Брак с Валерием Рудневым стал для Татьяны Булановой третьим.