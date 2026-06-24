Москва24 июнВести.Новым избранником певицы Полины Гагариной стал ее концертный директор Сергей Сметанин. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на окружение артистки и опубликованные ранее фотографии пары.
По данным издания, слухи о новых отношениях появились после расставания Гагариной с танцором Стасом Миковым. Журналисты отмечают, что в последнее время певицу и ее директора неоднократно видели вместе на публичных мероприятиях, однако официально они свои отношения не комментировали.
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Сметанин ранее состоял в браке с Елизаветой Сметаниной. По информации KP.RU, супруги официально развелись летом 2025 года. Издание связывает это решение с изменениями в личной жизни концертного директора.
Сергей Сметанин известен работой с рядом российских артистов, в том числе с Верой Брежневой, Нюшей и Еленой Темниковой. По данным СМИ, именно во время сотрудничества с Гагариной между ними возникли близкие отношения.
Сама Полина Гагарина ранее дважды была замужем – за Петром Кисловым и Дмитрием Исхаковым. Официальных заявлений о новом романе певица пока не делала.