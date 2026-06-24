Служебный роман: Полине Гагариной приписали отношения с ее концертным директором Новым избранником Полины Гагариной назвали ее концертного директора

Москва24 июн Вести.Новым избранником певицы Полины Гагариной стал ее концертный директор Сергей Сметанин. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на окружение артистки и опубликованные ранее фотографии пары.

По данным издания, слухи о новых отношениях появились после расставания Гагариной с танцором Стасом Миковым. Журналисты отмечают, что в последнее время певицу и ее директора неоднократно видели вместе на публичных мероприятиях, однако официально они свои отношения не комментировали.

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Сметанин ранее состоял в браке с Елизаветой Сметаниной. По информации KP.RU, супруги официально развелись летом 2025 года. Издание связывает это решение с изменениями в личной жизни концертного директора.

Сергей Сметанин известен работой с рядом российских артистов, в том числе с Верой Брежневой, Нюшей и Еленой Темниковой. По данным СМИ, именно во время сотрудничества с Гагариной между ними возникли близкие отношения.

Сама Полина Гагарина ранее дважды была замужем – за Петром Кисловым и Дмитрием Исхаковым. Официальных заявлений о новом романе певица пока не делала.