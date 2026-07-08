Певец SHAMAN опубликовал танец с Мизулиной в честь Дня семьи, любви и верности

SHAMAN опубликовал танец с Мизулиной в День семьи, любви и верности Певец SHAMAN опубликовал танец с Мизулиной в честь Дня семьи, любви и верности

Москва8 июл Вести.Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, опубликовал в своем канале в мессенджере MAX свадебный танец с Екатериной Мизулиной.

Поп-исполнитель сопроводил видео танца эмодзи "сердечко", приурочив публикацию ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля.

Брак Дронова с руководителем Лиги безопасного интернета Мизулиной был официально зарегистрирован в ноябре 2025 года.

Для 41-летней Мизулиной это замужество стало первым, SHAMAN ранее уже дважды состоял в браке - сначала с учительницей пения Мариной Рощупкиной (с 2012 по 2016 год), а потом с Еленой Мартыновой (с 2017 по 2024 год).