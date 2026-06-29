SHAMAN ответил, почему принял решение о разводе в Год семьи

"Сердцу не прикажешь": SHAMAN рассказал, почему развелся в Год семьи SHAMAN ответил, почему принял решение о разводе в Год семьи

Москва29 июн Вести.Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (SHAMAN) не стал откладывать развод из-за объявленного в России Года семьи, так как, по его мнению, в вопросах личной жизни имеют значение не символические даты, а отношения между людьми. Об этом певец рассказал в ходе пресс-конференции.

Вот такая ситуация произошла в твоей личной жизни, тем более в год семьи​​​. Нужно было подождать года развода? Я думаю, не будет его в России, поэтому тут ничего не дождешься приводит его слова РИА Новости

Дронов объяснил, что решение о разводе было обусловлено личными причинами и никак не связано с общественными событиями или информационной повесткой. Артист подчеркнул, что он "тоже живой человек", у которого есть сердце и "ему не прикажешь".

Он также добавил, что именно в Год семьи начались его отношения с нынешней женой Екатериной Мизулиной.

В ходе пресс-конференции SHAMAN также показал свои трусы.