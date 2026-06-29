Москва29 июнВести.Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, на пресс-конференции опроверг слухи о том, что не носит нижнее болье.
На мероприятии он отметил, что люди столетиями творили историю России, не нося нежнее белье. Артист при этом отметил, что сам его носит, поднялся с места и продемонстрировал надетое под одеждой.
Хорошо, я продемонстрирую. Вот они, на местесказал Дронов
В феврале артист опубликовал ролик, на котором, лизнув, попробовал на вкус озеро Байкал. Он сам позднее заявил, что этим поступком якобы увеличил туристический поток.