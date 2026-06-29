SMAMAN заявил, что сцена является его главным фронтом

SHAMAN объяснил, почему не отправился в зону спецоперации SMAMAN заявил, что сцена является его главным фронтом

Москва29 июн Вести.Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, рассказал, что не отправился в зону специальной военной операции, поскольку главным фронтом для него является сцена.

По словам артиста, которые приводят РИА Новости, он регулярно посещает зону спецоперации, где проводит благотворительные концерты.

А диванные сторожевые комментаторы постоянно меня пытаются туда отправить, чтобы лишить главного фронта – сцены, потому что сцена, мой голос, мои песни – это мое главное оружие сказал SHAMAN в ходе пресс-конференции

Певец добавил, ни один из российских бойцов, находящихся на фронте, никогда не задавал ему подобные вопросы.

Ранее SHAMAN заявил о масштабном проявлении патриотизма среди зрителей во время концерта ко Дню России, который прошел в Москве на "ЦСКА Арене".

Певец также указал на популярность своей новой песни "Россия – мама", которую, по его словам, зал подпевал в едином порыве.