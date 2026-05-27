Москва27 мая Вести.Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, сообщил, что не имеет права скрывать некое предательство. В публикации в мессенджере MAX он заявил, что 28 мая в 12.00 намерен "жечь правдой, как кремлевская звезда".

На опубликованном видео певец стоит на Красной площади на фоне Кремля. Он одет в костюм и держит в руках тайную папку, а в ролике слышен бой курантов.

Ранее артист уже размещал интригующее видео, снятое на фоне посольства США. В нем он также держал в руках тайную папку и обещал пролить свет на правду. SHAMAN также утверждал, что сталкивается с давлением со стороны недоброжелателей, которые пытаются убедить его не публиковать информацию, содержащуюся в этой папке.