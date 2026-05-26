Москва26 мая Вести.Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, заявил, что сталкивается с давлением со стороны недоброжелателей, которые пытаются убедить его не публиковать информацию из тайной папки.

По словам артиста, ему также предлагали выкупить эти материалы, однако он отказался от подобных предложений.

Мои недоброжелатели уговаривают меня не публиковать информацию из этой папки. И даже предлагают выкупить ее. Но я иду до конца! написал SHAMAN в мессенджере MAX

Ранее певец опубликовал интригующее видео на фоне посольства США с тайной папкой в руках. В ходе ролика он пообещал "пролить свет правды".