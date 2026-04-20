Москва20 апр Вести.Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала подписчикам в соцсетях, почему она постоянно находится под охраной.

По словам общественницы, она и ее муж, певец Ярослав Дронов (SHAMAN), вынуждены терпеть вынужденные меры безопасности из-за регулярных угроз с украинской стороны.

Теперь про охрану. Мы никогда с Ярославом и не скрывали того, что она есть. Это не наш выбор, а вынужденные меры. Из-за угроз с Украины я фактически четыре года живу взаперти. Любой мой выход даже на улицу, не то что на мероприятие, требует определенных мер и согласований. Я сама себе не принадлежу. Не я решаю, куда мне можно ходить, а куда — нельзя рассказала она

По ее словам, у ее супруга жизнь выстроена схоже.

Мизулина также поделилась случаями, угрожающими ее жизни - как у дома ее поджидали вооруженные выходцы с Украины, а также как ей регулярно присылают подозрительные коробки, в которых впоследствии обнаруживается взрывчатка или яд.

Свою жизнь общественница охарактеризовала как триллер, где противник каждый день изобретает новые способы устрашения и давления. Несмотря на это, подчеркнула Мизулина, она продолжает верить в лучшее и добиваться результатов.

