Москва28 мая Вести.Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, выпустил клип на песню "Россия - мама". Об этом он объявил в своем канале в мессенджере MAX.

В начале клипа музыкант отвечает на вопрос неизвестного собеседника о том, что для него значит Россия. SHAMAN говорит, что считает Россию матерью, которую нельзя предавать. После этого он в кабинете с иконой достает из папки фотографии уехавших из России публичных людей, признанных иноагентами.

В ролике с применением искусственного интеллекта появляются изображения певицы Земфиры, Юрия Дудя, Олега Тинькова, Noize MC, Моргенштерна, Михаила Ходорковского, Ильи Варламова, Ильи Прусикина и других.

Затем фотографии начинают исполнять припев песни, в котором говорится, что Россия остается в сердце и что с ней нужно быть до конца.

В финале клипа на голове SHAMAN появляется красная точка лазерного прицела.

Ранее артист публиковал загадочное видео, снятое на фоне посольства США: в ролике он держал в руках тайную папку и обещал раскрыть правду. По словам певца, на него давили недоброжелатели, пытавшиеся отговорить его от публикации материалов из этой папки.