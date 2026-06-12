Москва12 июн Вести.Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, обратил внимание на масштабное проявление патриотизма зрителями во время концерта ко Дню России, состоявшегося в Москве на "ЦСКА Арене". Об этом он рассказал ИС "Вести".

Это прекрасно, что у нас происходит пробуждение — то чувство, которое в нас спало, и сейчас благодаря музыке, а музыка, как вы знаете, является мощным чувством. Вот так люди кричат в едином порыве. Это праздник! сказал SHAMAN

Также артист указал на популярность своей новой песни "Россия — мама", которую зал на этом концерте подпевал в едином порыве.

Трансляцию большого праздничного концерта покажут на телеканале "Россия 1".