Москва22 июл Вести.Заслуженный артист Росси Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, представил акустическую версию своей песни "Я русский".

По его словам, которые приводит ТАСС, акустическая версия раскрывает новые грани любви и благодарности родной земле.

В таком звучании особенно ощутимо, что эти простые слова объединяют людей разных возрастов и национальностей, говорящих и думающих по‑русски сказал SHAMAN

Композиция "Я русский" была выпущена в июле 2022 года. В оригинальной версии песни вокал артиста всего лишь один из инструментов рок-аранжировки. В новой версии голос Дронова дополняет только гитарный бой.

12 июня SHAMAN заявил о популярности своей последней на сегодняшний день песни "Россия — мама". По его словам, на концерте ко Дню России на "ЦСКА Арене" зал подпевал ее в едином порыве.