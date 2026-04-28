SHAMAN не жалеет о своем решении попробовать лед Байкала на вкус

SHAMAN не считает постыдным свое решение лизнуть лед Байкала SHAMAN не жалеет о своем решении попробовать лед Байкала на вкус

Москва28 апр Вести.Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (SHAMAN) не стыдится своего решения попробовать лед озера Байкал на вкус, заявил он в беседе с ТАСС.

По мнению исполнителя, куда хуже выслуживаться перед Западом.

Лучше один раз в жизни лизнуть лед самого чистого озера в мире, чем всю жизнь лизать пятую точку хозяевам на Западе, как это делают некоторые отметил певец

В феврале SHAMAN показал видео, на котором он пробует на вкус Байкал. Позже артист заявил, что этим он увеличил туристический поток на самое чистое озеро в мире.