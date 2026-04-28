Москва28 апрВести.Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (SHAMAN) не стыдится своего решения попробовать лед озера Байкал на вкус, заявил он в беседе с ТАСС.
По мнению исполнителя, куда хуже выслуживаться перед Западом.
Лучше один раз в жизни лизнуть лед самого чистого озера в мире, чем всю жизнь лизать пятую точку хозяевам на Западе, как это делают некоторыеотметил певец
В феврале SHAMAN показал видео, на котором он пробует на вкус Байкал. Позже артист заявил, что этим он увеличил туристический поток на самое чистое озеро в мире.