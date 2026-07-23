SHAMAN сжег свои кожаные штаны в русской печи SHAMAN сжег в печи свои кожаные штаны

Москва23 июл Вести.Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (SHAMAN) заявил, что настало время перемен, и сжег в русской печи свои знаменитые кожаные штаны.

Видео и обращение к поклонникам он опубликовал в Telegram. Видео было записано в интерьере традиционной русской избы, за спиной певца на стене висела одна из ярчайших деталей его сценического образа.

SHAMAN заявил, что подошел к "серьезному рубежу", который знаменует "время новых решений и смелых шагов".

Настало время перемен, требующее радикального подхода, и сегодня я навсегда попрощаюсь с тем, что многие годы рождало зависть, споры, слухи и сомнения объявил SHAMAN

После этого он подцепил ухватом кожаные штаны и отправил их в русскую печь, в которой уже горел огонь.

Певец заявил, что больше никто не увидит на нем эту деталь гардероба и пообещал предстать перед поклонниками в обновленном образе.