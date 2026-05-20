Москва20 мая Вести.Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева официально расторгли брак после нескольких лет совместной жизни. Об этом сообщается на сайте Мосгорсуда.

Слухи о расставании пары появлялись в течение последнего года: супруги перестали вместе появляться на публике, а Андреева удалила совместные фотографии из соцсетей. После заседания ее адвокат отказалась комментировать детали дела.

Роман Бондарчука и Андреевой начался в 2015 году, свадьба состоялась в 2019 году в Санкт-Петербурге. Ради Андреевой Бондарчук ушел от супруги Светланы, с которой прожил вместе более 25 лет. В 2021 году у пары родился сын Иван.

В марте 2025 года Андреева публично сообщила о расставании с режиссером, однако позже СМИ писали о попытках сохранить отношения.