Егор Бероев о первой встрече с молодой женой: я вошел в зал и сказал: "Вот она!" Егор Бероев заявил, что до нового брака с удовольствием жил один

Москва1 мая Вести.48-летний актер и режиссер Егор Бероев, который недавно женился на 21-летней балерине Анне Панкратовой, сделал заявление о личной жизни.

Как сказал актер в интервью "Антенне-Телесемь", после расставания в 2022-м с актрисой Ксенией Алферовой он думал, что будет жить один. По словам Бероева, некоторое время он "с удовольствием" так жил," получил возможность" общаться с друзьями и совершать прогулки. Актер заявил, что осознал, что займется съемками фильмов - то есть будет "делать то, что давно хотел". По его словам, сначала все так и было, а затем "жизнь распорядилась иначе".

Егор Бероев также вспомнил свою первую встречу с Анной Панкратовой, с которой познакомился во время кастинга к его фильму "Кукла", вышедшему на днях. СМИ писали, что он впервые увидел девушку в балетном училище во время поисков подходящей актрисы.

Я вошел в зал и сказал: "Вот она!". Потом мы сделали пробы, сняли монолог, и все просто офигели сказал Бероев

Артист также прокомментировал слухи по поводу того, что он изменял Ксении Алферовой в браке. Согласно его заявлению, ему неприятно, что "стали путать даты". По словам Бероева, он "точен в цифрах" и отдает себе "отчет в хронологии событий". Он сказал, что писал в посте, что живет один с ноября 2022 года, и у него есть подтверждающий это договор на аренду квартиры. Актер добавил, что развелся с Ксенией Алферовой в 2025 году, потому что, с его слов, они ждали, когда общей дочери Евдокии исполнится 18 лет.

Бероев также выразил мнение, что в семье главное – это правда, и "даже в мелочах" нельзя обманывать.

В феврале Егор Бероев публично объявил, что расстался с Ксенией Алферовой в 2022 году. В том же месяце СМИ сообщили о женитьбе актера на Анне Панкратовой. Бероев подтвердил информацию о браке.

Ксения Алферова в интервью сообщила, что не согласна с озвученной бывшим мужем хронологией. Она сказала, что они не живут вместе с 2023 года и официально развелись только в мае 2025-го.