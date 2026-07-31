Ваня Дмитриенко: идеальная свадьба – та, которую ты принимаешь с легкостью

Ваня Дмитриенко рассказал об идеальной свадьбе Ваня Дмитриенко: идеальная свадьба – та, которую ты принимаешь с легкостью

Москва31 июл Вести.Идеальная свадьба, по мнению российского певца Вани Дмитриенко, – это событие, которого не приходится ждать долго и решение о котором принимается с легкостью. Таким мнением он поделился в беседе с блогером Вячеславом Леонтьевым, более известным под псевдонимом Бустер.

По словам артиста, долгих сомнений быть не должно.

Мне кажется, идеальная свадьба – она та, которую ты принимаешь с легкостью. Вот когда нет этого восьмилетнего ожидания, этого предложения, когда ты там сомневаешься… Решение должно прийти с легкостью и уверенностью сказал певец

Он также признался, что хотел бы стать многодетным отцом – певец мечтает о троих детях.

Ваня Дмитриенко состоит в отношениях с актрисой Аней Пересильд. Пара объявила о своих чувствах в конце октября 2025 года.