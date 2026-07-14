Москва14 июл Вести.Звезда сериала "Реальные пацаны" актер и певец Владимир Селиванов рассказал в интервью КП.RU, что его засыпали приглашениями выступить на свадьбе или корпоративе, однако пока он не может этого сделать из-за слишком плотного графика. Однако одну свою давнюю мечту он вскоре намерен исполнить.

Очень хотел бы заехать в Лысьву, в свою школу и порадовать детишек концертом признался Селиванов

Актер добавил, что сделать это будет тоже очень сложно, поскольку его график и школьное расписание не слишком совпадают по датам, но все-таки пообещал обязательно устроить такую акцию.