Москва27 июнВести.Актер Павел Прилучный в интервью ИС "Вести" рассказал, что всегда горел работой: в студенческие годы он делал куда больше этюдов, чем однокурсники.
И сегодня страсть к работе в нем не угасает.
Я всегда был жадным до работы, и сейчас тоже абсолютно жадный. Я не имею в виду, что я не хотел с кем-то делиться. Жадный — я имел в виду до знаний, до познавания роли. У всех в институте было, там, не знаю, 4-5 этюдов, у меня было 28 этюдов. Мне нужно, чтобы за меня зацепились, чтобы на меня посмотрелипризнается Прилучный
Также он назвал свое самое большое "но", о котором в цехах говорят шепотом.
Типа: "Ну не надо его злить". То есть все будет хорошо, но "не надо его злить"цитирует актер
В интервью Прилучный также назвал суперспособность, которой бы хотел обладать.