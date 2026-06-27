Актер Прилучный рассказал, когда в нем проявляется жадность Павел Прилучный признался, в каких моментах в нем проявляется жадность

Москва27 июн Вести.Актер Павел Прилучный в интервью ИС "Вести" рассказал, что всегда горел работой: в студенческие годы он делал куда больше этюдов, чем однокурсники.

И сегодня страсть к работе в нем не угасает.

Я всегда был жадным до работы, и сейчас тоже абсолютно жадный. Я не имею в виду, что я не хотел с кем-то делиться. Жадный — я имел в виду до знаний, до познавания роли. У всех в институте было, там, не знаю, 4-5 этюдов, у меня было 28 этюдов. Мне нужно, чтобы за меня зацепились, чтобы на меня посмотрели признается Прилучный

Также он назвал свое самое большое "но", о котором в цехах говорят шепотом.

Типа: "Ну не надо его злить". То есть все будет хорошо, но "не надо его злить" цитирует актер

В интервью Прилучный также назвал суперспособность, которой бы хотел обладать.