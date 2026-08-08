Николай Бурляев рассказал, что успех и слава для него - это самое страшное

Николай Бурляев: успех и слава - самое страшное, это Голгофа Николай Бурляев рассказал, что успех и слава для него - это самое страшное

Москва8 авг Вести.Народный артист Николай Бурляев рассказал ИС "Вести", что при обучении студентов формирует в них духовный стержень.

Бурляев руководит мастерской "Курс авторской кинорежиссуры" во ВГИКе.

Сейчас я понимаю как педагог, что такое обучение режиссуре. Нужно за эти два года, которые они у меня обучаются, дать им главное направление — опору философскую, духовную, ради чего стоит жертвовать жизнью, как жертвовал Андрей Тарковский. Ради Господа Бога. Я говорю ребятам: "Прежде чем начинать, — это молитва: "Не мне, не мне, Господи, но имени Твоему дай славу". Работать во славу Божию, а не ради рынка. Успех и слава — самое страшное. Это Голгофа убежден он

Режиссер не просто обучает студентов, а проповедует искусство жизни.

"От избытка сердца говорят уста" — эту фразу часто повторял на репетициях Михалков (режиссер Никита Михалков. — Прим. ред). Я своим ученикам говорю: "Это тайна любого творчества — писательского, актерского. Много в мире различных слов, и ни одного нет без значения" рассказал Бурляев

Народный артист также признался, что не готов был отдать всю жизнь сцене и стремился работать за кадром.