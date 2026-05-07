Режиссер Бортко о работе над "Мастером и Маргаритой": даром не прошло

Бортко рассказал о "проклятии" "Мастера и Маргариты" Булгакова Режиссер Бортко о работе над "Мастером и Маргаритой": даром не прошло

Москва7 мая Вести.Экранизации романа "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова часто сопровождаются слухами о "чертовщине" и "злом роке", преследующем как сами фильмы, так и съемочные группы. Что принесла экранизация 2005 года, рассказал в интервью ИС "Вести" советский и российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Бортко.

Легенда о проклятии булгаковского шедевра, подкрепленная мистическими совпадениями, запретами, производственными сложностями и трагическими смертями актеров, казалось, предрекала неудачу. Тем не менее, творение Бортко пошло по совершенно иному пути, добившись успеха.

Все просто потирали руки и говорили: "Ну, это тебе даром не пройдет". Оно, конечно, не прошло, потому как, по-моему, еще никто не побил рекорда по первым двум сериям рейтинга. Это был рейтинг больше, чем выступление президента на Новый год. Неплохо, да? рассказал Бортко

При этом иерусалимскую Голгофу режиссер отснял в Крыму, дворец Ирода отстроил в Болгарии, а Москву 30-х годов разглядел в Санкт-Петербурге. Волей режиссера, Москва часто переезжала в Петербург. В кино даже появился термин "Москва Бортко".

Ранее Бортко назвал русский театр живой легендой, которая продолжает покорять мир. По словам Бортко, Россия подарила миру искусство, ставшее образцом для подражания.

7 мая 2026 года советскому и российскому кинорежиссеру, сценаристу, кинопродюсеру, телеведущему, народному артисту России, заслуженному деятелю искусств РФ, автору и ведущему общественно-политической программы на телеканале "Россия 24" "Взгляд из Петербурга" Владимиру Бортко исполняется 80 лет. Самые известные его киноработы: "Блондинка за углом", "Собачье сердце", "Афганский излом", "Бандитский Петербург", "Идиот", "Мастер и Маргарита", "Тарас Бульба", "Петр Первый. Завещание".