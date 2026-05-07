Режиссер Бортко о своем юбилее: я пытался честно прожить свою жизнь

Бортко о сути своей жизни: я мало врал и старался говорить правду Режиссер Бортко о своем юбилее: я пытался честно прожить свою жизнь

Москва7 мая Вести.В преддверии своего 80-летнего юбилея, советский и российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Бортко, рассказал в интервью ИС "Вести" о главном ориентире своей личной и творческой деятельности.

Он отметил, что его главным достижением является жить по совести и постоянно стремиться к истине. По его мнению, именно это и составляет суть его жизни.

Я пытался честно прожить свою жизнь. Вот мне все говорят: "Юбилей, надо подводить итоги". Я могу здесь только одно добавить - я мало врал и старался говорить правду. Собственно, это все, и это – главное заявил Бортко

7 мая 2026 года советскому и российскому кинорежиссеру, сценаристу, кинопродюсеру, телеведущему, народному артисту России, заслуженному деятелю искусств РФ, автору и ведущему общественно-политической программы на телеканале "Россия 24" "Взгляд из Петербурга" Владимиру Бортко исполняется 80 лет. Самые известные его киноработы: "Блондинка за углом", "Собачье сердце", "Афганский излом", "Бандитский Петербург", "Идиот", "Мастер и Маргарита", "Тарас Бульба", "Петр Первый. Завещание".

Ранее Бортко рассказал, что благодарен судьбе, что родился в стране, которая насчитывает более 200 народов, соседствующих без умаления их национальной гордости. По мнению кинорежиссера, "русскость" описывает не национальность, а любовь к России и определяется общностью культурных ценностей и уникальным душевным складом, ей подвержены все жители многонациональной России, независимо от этнической принадлежности.