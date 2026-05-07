Бортко: я задумался, как сделать так, чтобы никогда в жизни больше не копать

Бортко рассказал, как из техника-электрика превратился в известного режиссера Бортко: я задумался, как сделать так, чтобы никогда в жизни больше не копать

Москва7 мая Вести.Накануне своего 80-летия советский и российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Бортко поделился воспоминаниями с ИС "Вести" о том, как молодого техника-электрика посетила идея стать кинорежиссером.

По его словам, едва окончив школу, Владимир Бортко подался в геологи, однако служба в армии нарушила его планы, отправив в глухой белорусский лес работать техником-электриком в военном проекте.

Надо было копать траншею от забора до обеда под теплотрассу. Это значит метр в ширину, два метра в длину, там сколько ты уже прокопаешь. Я начал копать, и на меня начало сыпаться сверху. И вот тогда я задумался: как бы сделать так, чтобы никогда в жизни больше не копать? Начал думать и придумал замечательное дело - кинорежиссура. Делать ничего не надо, там оператор что-то снимет, люди сыграют - замечательно. А я буду рядом стоять шутливо рассказал Бортко

Поступить в институт театрального искусства удалось не с первой попытки, однако впоследствии его курсовая короткометражная работа "Роль" получила приз за лучшую режиссуру на фестивале студенческих фильмов ВГИКа.

Я шел в институт с большим сомнением: получится ли. Спросили: "А кто тебе это снимал?" Я понял, что, может быть, я и попал правильно, потому что снимал это я сам рассказал Бортко

7 мая 2026 года советскому и российскому кинорежиссеру, сценаристу, кинопродюсеру, телеведущему, народному артисту России, заслуженному деятелю искусств РФ, автору и ведущему общественно-политической программы на телеканале "Россия 24" "Взгляд из Петербурга" Владимиру Бортко исполняется 80 лет. Самые известные его киноработы: "Блондинка за углом", "Собачье сердце", "Афганский излом", "Бандитский Петербург", "Идиот", "Мастер и Маргарита", "Тарас Бульба", "Петр Первый. Завещание".

Ранее Владимир Бортко назвал русский театр живой легендой, которая продолжает покорять мир. По его словам, Россия подарила миру искусство, ставшее образцом для подражания.