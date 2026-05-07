Режиссер Бортко рассказал об особом значении повести Гоголя "Тарас Бульба" Бортко: значение "Тараса Бульбы" принципиально важно для меня в наши дни

Москва7 мая Вести.Повесть Николая Гоголя "Тараса Бульбы" помещает нас в реалии запорожского казачества первой половины XVII века. Несмотря на это, история, в сочетании с тематикой произведения и его экранизациями, придает ему особую актуальность в наши дни, заявил в интервью ИС "Вести" советский и российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Бортко.

По его словам, работа над экранизацией "Тараса Бульбы" была для него самым сложным проектом. Исторический блокбастер, воспевший казаков Запорожской сечи, побил рекорды не только российского, но и украинского кинопрокатов в 2009 году.

О чем повесть "Тарас Бульба"? О единстве народа. Ибо дело происходит, извините, как-то не под Москвой, но тем не менее он говорит: "Мы - русские люди". Гоголя не заставлял никто это писать, он писал это сам. Для него это было важно и принципиально тогда, и это принципиально важно для меня сейчас заметил Бортко

Сегодня экранизация "Тараса Бульбы" Бортко на Украине запрещена под предлогом дискредитации национальной идеи, как и сам Владимир Бортко лишен звания народного артиста Украины.

Опираясь на свой многолетний опыт проживания в Украинской ССР, режиссер убежден в фундаментальной роли языка как носителя "духа народа". Он считает, что язык формирует культурную идентичность и менталитет нации, и эти аспекты чрезвычайно трудно поддаются изменению, если это вообще осуществимо, поэтому "Киев говорил, говорит и будет говорить по-русски, а значит, жить по-русски. Как, собственно, и большая часть Украины", уверен Бортко

7 мая 2026 года советскому и российскому кинорежиссеру, сценаристу, кинопродюсеру, телеведущему, народному артисту России, заслуженному деятелю искусств РФ, автору и ведущему общественно-политической программы на телеканале "Россия 24" "Взгляд из Петербурга" Владимиру Бортко исполняется 80 лет. Самые известные его киноработы: "Блондинка за углом", "Собачье сердце", "Афганский излом", "Бандитский Петербург", "Идиот", "Мастер и Маргарита", "Тарас Бульба", "Петр Первый. Завещание".