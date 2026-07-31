Режиссер Бортко заявил, что его не волнует заочное обвинение СБУ

Бортко сравнил эффект от обвинения СБУ с прошлогодним снегом Режиссер Бортко заявил, что его не волнует заочное обвинение СБУ

Москва31 июл Вести.Советский и российский режиссер Владимир Бортко не придает значения заочному обвинению, выдвинутому против него Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом он заявил в комментарии ТАСС.

Ранее СБУ сообщила о предъявлении Бортко заочного обвинения. Российскому режиссеру вменяются две статьи Уголовного кодекса Украины.

По версии киевского режима, Бортко неоднократно в своих публичных выступлениях оправдывал действия России и ставил под сомнение украинскую государственность.

Меня это волнует как прошлогодний снег прокомментировал режиссер

В мае 2026 года Владимиру Бортко исполнилось 80 лет. В числе его известных работ – "Собачье сердце", "Идиот", "Мастер и Маргарита", "Тарас Бульба" и ряд других фильмов и сериалов.