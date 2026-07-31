Москва31 июлВести.Советский и российский режиссер Владимир Бортко не придает значения заочному обвинению, выдвинутому против него Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом он заявил в комментарии ТАСС.
Ранее СБУ сообщила о предъявлении Бортко заочного обвинения. Российскому режиссеру вменяются две статьи Уголовного кодекса Украины.
По версии киевского режима, Бортко неоднократно в своих публичных выступлениях оправдывал действия России и ставил под сомнение украинскую государственность.
Меня это волнует как прошлогодний снегпрокомментировал режиссер
В мае 2026 года Владимиру Бортко исполнилось 80 лет. В числе его известных работ – "Собачье сердце", "Идиот", "Мастер и Маргарита", "Тарас Бульба" и ряд других фильмов и сериалов.