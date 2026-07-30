Москва30 июл Вести.Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения по двум статьям российскому режиссеру Владимиру Бортко. Об этом пишет Telegram-канал СБУ.

Речь идет о статье 436 – "пропаганда войны", а также о части 3-й статьи 436-2 – "оправдание, признание правомерными действия РФ против Украины". Помимо этого, силовики добавили, что Бортко не раз ставил под сомнение украинскую государственность.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Владимиру Бортко о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Продолжаются комплексные меры по привлечению подозреваемого к ответственности за преступления против национальной безопасности Украины пишет СБУ

Это не первый случай, когда СБУ предъявляет заочные обвинения россиянам. Так, например, в апреле этого года лидера ЛДПР Леонида Слуцкого обвинили в публичной поддержке России. В ноябре 2025 года украинцы выдвинули заочные обвинения мэру Москвы Сергею Собянину. А в сентябре того же года – главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову.