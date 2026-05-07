Режиссер Бортко: больше всего на свете я бы хотел быть послом России на Украине

Режиссер Бортко призвал назначить его послом РФ на Украине Режиссер Бортко: больше всего на свете я бы хотел быть послом России на Украине

Москва7 мая Вести.В преддверии своего 80-летнего юбилея советский и российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Бортко поделился в интервью ИС "Вести" своей заветной, но пока неосуществленной мечтой: занять пост посла России на Украине.

По его мнению, длительное проживание на Украине, свободное владение украинским языком и глубокое понимание национального менталитета делают его идеальным кандидатом на должность посла.

Больше всего на свете, вы знаете, кем бы я хотел быть? Послом России на Украине. Я прожил там 28 лет. Я абсолютно свободно говорю на украинском языке и знаю культуру. Назначьте меня послом. Его, скорее всего, убьют. Это точно совершенно. А мне будет очень радостно, потому что я закончил жизнь, как говорили в ковбойских фильмах: "Он умер в ботинках" [англ. He died with his boots on – устойчивое выражение, означающее, что человек погиб в бою, на работе или при исполнении долга] рассказал Бортко

Ранее режиссер заявил, что убежден в фундаментальной роли языка как носителя "духа народа", и поэтому Киев, как и большая часть Украины, будет разговаривать на русском языке, "а значит, жить по-русски".

Он также открыто обозначил свой взгляд на проведение специальной военной операции на Украине. Бортко видит СВО как процесс возвращения к историческим корням, к территориям, которые являются колыбелью русского языка и истоком Руси.

7 мая 2026 года советскому и российскому кинорежиссеру, сценаристу, кинопродюсеру, телеведущему, народному артисту России, заслуженному деятелю искусств РФ, автору и ведущему общественно-политической программы на телеканале "Россия 24" "Взгляд из Петербурга" Владимиру Бортко исполняется 80 лет. Самые известные его киноработы: "Блондинка за углом", "Собачье сердце", "Афганский излом", "Бандитский Петербург", "Идиот", "Мастер и Маргарита", "Тарас Бульба", "Петр Первый. Завещание".