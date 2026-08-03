Бортко рассказал, какие события отражены в его новом фильме "Сталин" Режиссер Бортко рассказал о ключевых событиях своего нового фильма "Сталин"

Москва3 авг Вести.



В преддверии премьеры киноленты "Сталин" российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Бортко рассказал ИС "Вести", что его картина — это попытка взглянуть на историю страны, начиная с 1924 по 1953 годы и проанализировать масштабные вызовы, с которыми она столкнулась и преодолела под руководством Иосифа Сталина.

Особое внимание он уделил роли "вождя народов" как фигуры, оказавшей определяющее влияние на жизнь каждого гражданина страны.

Будут ли в фильме упомянуты ключевые для этого времени негативные события, да: выселение крымских татар, "Ленинградское дело", "Дело врачей" и "Антисемитская кампания" 1952 года. … Все это будет отражено в фильме, и мы увидим реакцию Сталина на эти события рассказал режиссер

По его словам, в подходе, который был использован в картине при изображении Сталина, есть два противоположных ракурса. С одной стороны, предельно рациональный анализ задач, стоявших перед Иосифом Сталиным как перед главой государства - сухой менеджерский подход. С другой стороны, сакрально-религиозный контекст

Потому что Сталин, нравится нам это или нет, апеллировал к категориям веры: вера в коммунизм, вера в партию, вера в него самого. Эти два подхода - менеджерский и сакральный, не противоречат друг другу. Они дополняют друг друга. И только вместе, на мой взгляд, они дают полный объем повествованию рассказал Бортко



Съемки четырехсерийного фильма "Сталин" начались в феврале 2026 года и закончились в середине лета. Скоро зрители смогут его увидеть. Роль Сталина исполняет заслуженный артист России Игорь Миркурбанов. Кроме него, в картине заняты: Виктор Сухоруков, Александр Яцко, Кристина Бабушкина, Александр Самойленко, Павел Чинарев, Александр Семчев, Семен Стругачев, Юлия Рутберг, Анна Ковальчук и другие актеры.

Ранее режиссер пояснил, чем обусловлен его интерес к личности Сталина, а также приоткрыл завесу, каким предстанет этот неоднозначный исторический деятель на экране многосерийного фильма.

Также Владимир Бортко рассказал, что сценарий к фильму "Сталин" был написан еще 15 лет назад, но снять его в то время не представлялось возможным.

По его словам, фильм об Иосифе Сталине – это не столько биография, сколько зеркало, отражающее механизмы власти, тяжесть победы и личную трагедию человека, чье имя стало синонимом целой эпохи.