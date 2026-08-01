Москва1 авг Вести.Режиссер Владимир Бортко рассказал в интервью информационной службе "Вести", что сподвигло его снять историческую драму о советском лидере Иосифе Сталине.

Он сообщил, что сценарий к фильму "Сталин" был написан еще 15 лет назад, но снять его в то время не представлялось возможным.

Думаю, что для его реализации в то время, а это 2011 год, обстановка была, скажем мягко, не вполне удобной для тех, кто вложил бы деньги в проект "Сталин". Что же изменилось? Да все. И прежде всего время – оно изменилось кардинально. И сегодня личность Иосифа Виссарионовича Сталина иногда возникает как пример решительных и необходимых действий. Сценарий со времени написания не изменился ни на йоту. Но, возможно, именно поэтому и интересно, я надеюсь, будет посмотреть на оценку Сталина тогда и сейчас. Изменилась ли она? Для меня – нет рассказал Бортко

Режиссер объяснил, почему спустя 70 лет тема Сталина остается живой и почему он считает важным говорить о ней.

Почему мы вообще снимаем это кино? Почему именно Сталин? Почему сейчас? Почему спустя 70 лет мы говорим о Сталине не как о музейном экспонате, а как о живом явлении? Потому что вопрос Сталина – это вопрос России. Может ли Россия существовать без вертикали? Может ли огромная страна жить без того, кого мы называем субъектом? Способна ли Россия создать западные институты или ее путь всегда будет персонифицирован? Сталин иногда страшен. С этим нет смысла спорить. Но он был нужен. Не как конкретный человек с конкретной фамилией, а как функция. Как инструмент, которым история воспользовалась. И вот что важно. Он был нужен не только стране. Он был нужен миру. Без Сталина Гитлера было не остановить. Это военный факт, а не идеологическая оценка. Без сталинской индустриализации Советский Союз не выдержал бы войну. А без Советского Союза человечество говорило бы сегодня на другом языке. Это не оправдание. Это понимание. И пока мы не научимся говорить об этом без истерики, без взаимоисключающих крайностей, думаю, мы не поймем ничего. Ни о себе, ни о своей истории. Вот об этом нам бы и хотелось поговорить в нашем фильме сказал Бортко

Ранее режиссер заявил, что фильм об Иосифе Сталине – это не столько биография, сколько зеркало, отражающее механизмы власти, тяжесть победы и личную трагедию человека, чье имя стало синонимом целой эпохи.