Кинорежиссер Бортко о новом фильме: я хочу рассказать о Сталине как о человеке

В свои 80 лет режиссер Владимир Бортко снимает историческую драму "Сталин" Кинорежиссер Бортко о новом фильме: я хочу рассказать о Сталине как о человеке

Москва7 мая Вести.В преддверии своего 80-летия советский и российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Бортко рассказал ИС "Вести" о своей новой режиссерской работе - исторической драме "Сталин".

По его словам, фильм об Иосифе Сталине – это не столько биография, сколько зеркало, отражающее механизмы власти, тяжесть победы и личную трагедию человека, чье имя стало синонимом целой эпохи.

Не что думает Генеральный штаб, а что думал он сам. Что думал о жизни, размышляя, оставаясь один. Не все же он лелеял коварные замыслы. Вот об этом я и хочу рассказать - о Сталине как о человеке. рассказал Бортко

Съемки сериала "Сталин" начались в феврале 2026 года. Роль Сталина исполняет заслуженный артист России Игорь Миркурбанов. Кроме него, в картине заняты: Виктор Сухоруков, Александр Яцко, Кристина Бабушкина, Александр Самойленко, Павел Чинарев, Александр Семчев, Семен Стругачев, Юлия Рутберг, Анна Ковальчук и другие актеры.

7 мая 2026 года советскому и российскому кинорежиссеру, сценаристу, кинопродюсеру, телеведущему, народному артисту России, заслуженному деятелю искусств РФ, автору и ведущему общественно-политической программы на телеканале "Россия 24" "Взгляд из Петербурга" Владимиру Бортко исполняется 80 лет. Самые известные его киноработы: "Блондинка за углом", "Собачье сердце", "Афганский излом", "Бандитский Петербург", "Идиот", "Мастер и Маргарита", "Тарас Бульба", "Петр Первый. Завещание".

Ранее Бортко заявил, что Россия подарила миру искусство, ставшее образцом для подражания.