Москва3 авг Вести.Российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Бортко закончил съемки масштабной киносаги о жизни Иосифа Сталина. В интервью ИС "Вести" он подчеркнул, что его новый четырехсерийный фильм сфокусирован не на культе личности главного героя, а на феноменальном историческом рывке СССР, который превратился из отсталой аграрной страны в могущественную мировую державу под руководством советского лидера.

Режиссер пояснил, чем обусловлен его интерес к личности Сталина, а также приоткрыл завесу, каким предстанет этот неоднозначный исторический деятель на экране многосерийного фильма.

Человек, начинавший с разоренной крестьянской страны и в результате управлял геополитической конструкцией планетарного масштаба. Я не про святость, не про культ, не про эффективного менеджера из глянцевого журнала. Я про его работу. Работа была чудовищная, специфическая, с кровью, с решениями, за которые никто не скажет спасибо. Но факт остается фактом: никто за все время существования страны не выполнял эту работу лучше. Можно спорить о цене, можно о методах, но если взять результат на входе и результат на выходе, ни один руководитель государства не прошел такую амплитуду от сохи до атомной бомбы, от безграмотности до всеобуча, от окруженной крепости до сверхдержавы рассказал Бортко

Он считает, что Сталин — фигура, которая до сих пор раскалывает наше общество на за и против. Режиссер предлагает посмотреть его киноленту и разобраться самому, кем был Сталин, в чем заключалась его работа, каких итогов достигла страна под его руководством и почему спустя 70 лет наше общество не может прийти к общему знаменателю.

Его имя до сих пор разделяет наше общество. Мы пробуем отойти от крайности — не культ, но и не демонизация. Попытаемся понять в фильме: кем он был на самом деле? Какой была его работа? Справился ли он с ней? И главное: почему спустя 70 лет после его смерти мы все еще не можем о нем договориться? Я предлагаю посмотреть на Сталина не как на икону и не как на чудовище, а как на человека, который выполнял свою работу рассказал режиссер

Съемки четырехсерийного фильма "Сталин" начались в феврале 2026 года и закончились в середине лета. Скоро зрители смогут его увидеть. Роль Сталина исполняет заслуженный артист России Игорь Миркурбанов. Кроме него, в картине заняты: Виктор Сухоруков, Александр Яцко, Кристина Бабушкина, Александр Самойленко, Павел Чинарев, Александр Семчев, Семен Стругачев, Юлия Рутберг, Анна Ковальчук и другие актеры.

Ранее режиссер Владимир Бортко рассказал, что сценарий к фильму "Сталин" был написан еще 15 лет назад, но снять его в то время не представлялось возможным.

По его словам, фильм об Иосифе Сталине – это не столько биография, сколько зеркало, отражающее механизмы власти, тяжесть победы и личную трагедию человека, чье имя стало синонимом целой эпохи.