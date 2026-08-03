Москва3 авгВести.Российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Бортко закончил съемки масштабной киносаги о жизни Иосифа Сталина. В интервью ИС "Вести" он подчеркнул, что его новый четырехсерийный фильм сфокусирован не на культе личности главного героя, а на феноменальном историческом рывке СССР, который превратился из отсталой аграрной страны в могущественную мировую державу под руководством советского лидера.
Режиссер пояснил, чем обусловлен его интерес к личности Сталина, а также приоткрыл завесу, каким предстанет этот неоднозначный исторический деятель на экране многосерийного фильма.
Человек, начинавший с разоренной крестьянской страны и в результате управлял геополитической конструкцией планетарного масштаба. Я не про святость, не про культ, не про эффективного менеджера из глянцевого журнала. Я про его работу. Работа была чудовищная, специфическая, с кровью, с решениями, за которые никто не скажет спасибо. Но факт остается фактом: никто за все время существования страны не выполнял эту работу лучше. Можно спорить о цене, можно о методах, но если взять результат на входе и результат на выходе, ни один руководитель государства не прошел такую амплитуду от сохи до атомной бомбы, от безграмотности до всеобуча, от окруженной крепости до сверхдержавырассказал Бортко
Он считает, что Сталин — фигура, которая до сих пор раскалывает наше общество на за и против. Режиссер предлагает посмотреть его киноленту и разобраться самому, кем был Сталин, в чем заключалась его работа, каких итогов достигла страна под его руководством и почему спустя 70 лет наше общество не может прийти к общему знаменателю.
Его имя до сих пор разделяет наше общество. Мы пробуем отойти от крайности — не культ, но и не демонизация. Попытаемся понять в фильме: кем он был на самом деле? Какой была его работа? Справился ли он с ней? И главное: почему спустя 70 лет после его смерти мы все еще не можем о нем договориться? Я предлагаю посмотреть на Сталина не как на икону и не как на чудовище, а как на человека, который выполнял свою работурассказал режиссер
Съемки четырехсерийного фильма "Сталин" начались в феврале 2026 года и закончились в середине лета. Скоро зрители смогут его увидеть. Роль Сталина исполняет заслуженный артист России Игорь Миркурбанов. Кроме него, в картине заняты: Виктор Сухоруков, Александр Яцко, Кристина Бабушкина, Александр Самойленко, Павел Чинарев, Александр Семчев, Семен Стругачев, Юлия Рутберг, Анна Ковальчук и другие актеры.
Ранее режиссер Владимир Бортко рассказал, что сценарий к фильму "Сталин" был написан еще 15 лет назад, но снять его в то время не представлялось возможным.
По его словам, фильм об Иосифе Сталине – это не столько биография, сколько зеркало, отражающее механизмы власти, тяжесть победы и личную трагедию человека, чье имя стало синонимом целой эпохи.