Москва7 мая Вести.Мне хочется поделиться своим видением прочитанного, тем, что написано между строк, рассказал в интервью ИС "Вести" советский и российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Бортко накануне своего 80-летия.

Он признался, что в юности, прочитав роман "Идиот" Достоевского, был ошеломлен бездной нравственных терзаний и духовных поисков, заключенных в диалогах персонажей. Лишь пройдя через годы, Бортко смог обрести ту мудрость, которая позволила ему переосмыслить свое первое впечатление и поделиться им с миром.

Я - хороший читатель. Уж как режиссеру вы можете отнестись ко мне по-разному, но читаю я очень хорошо и мне хочется рассказать вам, что я думаю по этому поводу, по поводу прочитанной книги. А это не всегда понятно сразу же. Это не выступает на первый план, потому что написано между строк у Достоевского рассказал Бортко

Пока другие пытались Достоевского осовременить, упростить, он четко следовал авторскому замыслу, бескомпромиссно искал правду от дубля к дублю. На нее, говорят актеры, у режиссера особое чутье.

Я рассказываю, что нужно, почему и что он чувствует, отчего он это делает. А вот переживать внутри должен актер. Я - актер плохой. Я не умею это делать. Зато я очень точно знаю, что нужно делать актеру рассказал Бортко

В итоге "Идиот" Владимира Бортко стал обладателем семи статуэток ТЭФИ. И как показатель: после премьеры, "Идиот" Достоевского исчез с полок книжных магазинов.

7 мая 2026 года советскому и российскому кинорежиссеру, сценаристу, кинопродюсеру, телеведущему, народному артисту России, заслуженному деятелю искусств РФ, автору и ведущему общественно-политической программы на телеканале "Россия 24" "Взгляд из Петербурга" Владимиру Бортко исполняется 80 лет. Самые известные его киноработы: "Блондинка за углом", "Собачье сердце", "Афганский излом", "Бандитский Петербург", "Идиот", "Мастер и Маргарита", "Тарас Бульба", "Петр Первый. Завещание".

Ранее Владимир Бортко рассказал, что привлекает иностранцев в русской литературе. По его мнению, русская тоска – это нечто большее, чем просто грусть. Это метафизическое состояние, когда человек ощущает себя чужим в этом мире. Поэтому иностранцев покоряет русская культура не столько своим пониманием, сколько тем, что она пробуждает в них чувства, которые они не в силах выразить словами, уверен Бортко.