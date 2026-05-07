Бортко: режиссура – это тяжелая работа в поту Режиссер Бортко: к работе надо относиться только добросовестно

Москва7 мая Вести.Деньги нужно зарабатывать честно, а к делу относиться с полной отдачей, заявил в интервью ИС "Вести" советский и российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Бортко накануне своего 80-летия.

По его словам, к любой работе нужно относиться добросовестно.

Работа режиссера - это тяжелая работа в поту и за нее платят деньги. Я зарабатываю свои деньги честным трудом. К работе можно и нужно относиться только одинаково - добросовестно… Я профессионал и должен делать то, что сейчас мне кажется актуальным, нужным и интересным рассказал Бортко

Бортко - режиссер и политик. Каждый его фильм - как высказывание на злобу дня. Некогда снимавший сатиру на советский строй, он в 2007 году вступил в КПРФ и потом 10 лет был депутатом Госдумы РФ, где непримиримо боролся с пиратством и коррупцией в культурной отрасли, призвал оградить от вредного зарубежного влияния культурную жизнь страны.

Именно поэтому он ранее открыто обозначил свое видение проведения специальной военной операции (СВО) России на Украине как процесс возвращения к историческим корням, к территориям, которые являются колыбелью русского языка и истоком Руси.

7 мая 2026 года советскому и российскому кинорежиссеру, сценаристу, кинопродюсеру, телеведущему, народному артисту России, заслуженному деятелю искусств РФ, автору и ведущему общественно-политической программы на телеканале "Россия 24" "Взгляд из Петербурга" Владимиру Бортко исполняется 80 лет. Самые известные его киноработы: "Блондинка за углом", "Собачье сердце", "Афганский излом", "Бандитский Петербург", "Идиот", "Мастер и Маргарита", "Тарас Бульба", "Петр Первый. Завещание".