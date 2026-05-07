Путин высоко оценил и отметил глубину фильмов Бортко Путин: фильмы Бортко глубокие и запоминающиеся

Москва7 мая Вести.Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста России, режиссера Владимира Бортко с 80-летием, отметив глубину его работ.

Поздравительная телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

Ваши замечательные фильмы – неизменно глубокие, интересные, запоминающиеся – по праву завоевали высокое профессиональное и зрительское признание, стали значимым творческим вкладом в развитие отечественного киноискусства говорится в поздравлении

Российский лидер также отметил деятельную гражданскую позицию Бортко и общественную работу режиссера.

Владимир Бортко родился 7 мая 1946 года в Москве. В 2000 году он был удостоен почетного звания народного артиста РФ, а в 1990 году стал лауреатом Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.

Бортко также был депутатом Госдумы VI и VII созывов от КПРФ.

Среди самых знаменитых работ режиссера - фильмы "Блондинка за углом", "Единожды солгав", "Собачье сердце", а также сериалы "Мастер и Маргарита" и "Идиот".