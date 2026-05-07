Москва7 маяВести.Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста России, режиссера Владимира Бортко с 80-летием, отметив глубину его работ.
Поздравительная телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.
Ваши замечательные фильмы – неизменно глубокие, интересные, запоминающиеся – по праву завоевали высокое профессиональное и зрительское признание, стали значимым творческим вкладом в развитие отечественного киноискусстваговорится в поздравлении
Российский лидер также отметил деятельную гражданскую позицию Бортко и общественную работу режиссера.
Владимир Бортко родился 7 мая 1946 года в Москве. В 2000 году он был удостоен почетного звания народного артиста РФ, а в 1990 году стал лауреатом Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.
Бортко также был депутатом Госдумы VI и VII созывов от КПРФ.
Среди самых знаменитых работ режиссера - фильмы "Блондинка за углом", "Единожды солгав", "Собачье сердце", а также сериалы "Мастер и Маргарита" и "Идиот".