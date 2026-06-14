Путин поздравил с 75-летием режиссера Сокурова, отметив его мастерство Путин назвал Сокурова одним из ведущих мастером современного кинематографа

Москва14 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин поздравил с 75-летием народного артиста России, кинорежиссера Александра Сокурова, отметив его мастерство. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Режиссер, сценарист, автор яркой палитры художественных и документальных фильмов, новаторских проектов, вы по праву входите в число ведущих мастеров современного кинематографа сказано в поздравлении

Владимир Путин добавил, что Александра Сокурова ценят коллеги и зрители за блестящий талант и постоянный творческий поиск. Он также отметил многолетнее преданное служение Сокурова искусству и большой личный вклад в воспитание молодых дарований.

Александр Сокуров родился 14 июня 1951 года в Иркутской области. В числе работ режиссера: "Спаси и сохрани" по мотивам романа Гюстава Флобера "Мадам Бовари" (1989), "Круг второй" (1990), "Тихие страницы" (1993), "Молох" (1998), "Русский ковчег" (2002), "Александра" (2007), "Фауст" и другие.