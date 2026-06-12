Москва12 июн Вести.Режиссер Андрей Кончаловский своими фильмами подчеркивает неразрывность прошлого, настоящего и будущего, открывая таким образом всему миру силу и характер русской культуры. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения госнаград в Кремле.

Неразрывность прошлого, настоящего и будущего - в творчестве блестящего режиссера и сценариста Андрея Сергеевича Михалкова-Кончаловского. Через образы отечественной классики и размышления о современности, через судьбы людей и масштабные художественные полотна он открывает миру ценности нашей культуры, ее характер, память и духовную силу отметил российский лидер

По словам президента, картины Кончаловского вдохновляют россиян "быть верными своим истокам".

Андрей Кончаловский — народный артист РСФСР, режиссер, сценарист и продюсер, автор более 20 художественных фильмов, среди которых "Сибириада", "Дом дураков", "Рай" и "Дорогие товарищи!" . Он дважды удостаивался "Серебряного льва" Венецианского кинофестиваля, а его фильмы трижды выдвигались на премию "Оскар".