Москва15 июн Вести.Режиссер Александр Сокуров в своем Telegram опубликовал открытое письмо председателю правления Союза кинематографистов России Никите Михалкову с просьбой помочь ряду фильмов и сериалов получить прокатное удостоверение в РФ.

По словам Сокурова, Михалков, как никто другой, обладает полномочиями для содействия деятелям искусства.

Если вы сочтете возможным помочь вашим, нашим коллегам, - в основном молодым, - для разблокирования этих запретов и восстановления конституционных прав наших талантливых соотечественников, я был бы вам очень благодарен написал Сокуров

Режиссер также опубликовал список из 37 фильмов и сериалов, которые, по его мнению, были запрещены к показу на территории РФ. В перечень вошли сериал "Монастырь" (2022) Александра Молочникова, фильм "Скуф" (2026) Алексея Степанова, а также две картины самого Сокурова - "Русский ковчег" (2002) и "Солнце" (2024).

Накануне президент России Владимир Путин поздравил Сокурова с 75-летием, отметив его мастерство.

Кроме того, в прошлом году российский лидер предложил режиссеру обсудить по телефону актуальные вопросы, поднятые в ходе их диалога на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.