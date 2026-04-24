Сокуров не назвал причину, по которой ему не вручили награду ММКФ

Сокуров прокомментировал отказ ММКФ вручить ему награду Сокуров не назвал причину, по которой ему не вручили награду ММКФ

Москва24 апр Вести.Режиссер Александр Сокуров не может объяснить, почему ему не вручили специальный приз на Московском международном кинофестивале. Об этом он рассказал в беседе с изданием "Подъем".

Я не очень взволнован этой ситуацией, честно говоря... Мы не за награды работаем, мы снимаем кино... Ну, невежливо, ну, грубо, по-хамски, но бог с ним отметил он

Ранее сообщалось, что Сокурова пригласил лично президент ММКФ Никита Михалков, чтобы вручить ему награду "За вклад в мировой кинематограф". Однако на церемонии закрытия фестиваля ни Сокуров, ни Михалков не появились.

Сокуров также ранее прокомментировал сообщения СМИ о нереализованной идее проведения ретроспективы фильмов режиссера в Петербурге.