Москва24 апрВести.Режиссер Александр Сокуров не может объяснить, почему ему не вручили специальный приз на Московском международном кинофестивале. Об этом он рассказал в беседе с изданием "Подъем".
Я не очень взволнован этой ситуацией, честно говоря... Мы не за награды работаем, мы снимаем кино... Ну, невежливо, ну, грубо, по-хамски, но бог с нимотметил он
Ранее сообщалось, что Сокурова пригласил лично президент ММКФ Никита Михалков, чтобы вручить ему награду "За вклад в мировой кинематограф". Однако на церемонии закрытия фестиваля ни Сокуров, ни Михалков не появились.
Сокуров также ранее прокомментировал сообщения СМИ о нереализованной идее проведения ретроспективы фильмов режиссера в Петербурге.