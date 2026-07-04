Москва4 июлВести.Жесткая цензура в российском кино, запрещающая показывать наркотики и курение, не решает проблему зависимостей. Такие ограничения часто выглядят глупо. Такое мнение выразил председатель правления Союза кинематографистов России Никита Михалков в ходе пресс-конференции в Ярославле.
Важно не то, что ты видишь, важно, с чем ты уходишь. Скажите мне, как можно бороться с наркотиками, не показывая их. … Вычеркивать из фильмов наркотики или алкоголь - это глупостьсчитает режиссер
Режиссер также раскритиковал политику строгих ограничений на демонстрацию алкоголя и курения в кинематографе, назвав ее наивной.
Он подчеркнул, что ошибочно полагать, будто отсутствие показа проблемы означает ее отсутствие в реальности. По его мнению, обществу необходимо открыто признавать наличие таких явлений, а не игнорировать их.
Ранее Никита Михалков ответил на письмо Сокурова о цензурных запретах в кино.