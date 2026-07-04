"Это глупость": Михалков о строгих ограничениях показа алкоголя в фильмах Михалков высказался о строгих ограничениях показа алкоголя в фильмах

Москва4 июл Вести.Жесткая цензура в российском кино, запрещающая показывать наркотики и курение, не решает проблему зависимостей. Такие ограничения часто выглядят глупо. Такое мнение выразил председатель правления Союза кинематографистов России Никита Михалков в ходе пресс-конференции в Ярославле.

Важно не то, что ты видишь, важно, с чем ты уходишь. Скажите мне, как можно бороться с наркотиками, не показывая их. … Вычеркивать из фильмов наркотики или алкоголь - это глупость считает режиссер

Режиссер также раскритиковал политику строгих ограничений на демонстрацию алкоголя и курения в кинематографе, назвав ее наивной.

Он подчеркнул, что ошибочно полагать, будто отсутствие показа проблемы означает ее отсутствие в реальности. По его мнению, обществу необходимо открыто признавать наличие таких явлений, а не игнорировать их.

Ранее Никита Михалков ответил на письмо Сокурова о цензурных запретах в кино.