Москва12 июн Вести.Попытка решить проблемы общества только запретами является невероятной наивностью. Такое мнение высказал режиссер Никита Михалков в авторской программе "Бесогон ТВ", сообщает ИС "Вести".

Он отметил, что в советское время была цензура, которая касалась идеологических правок в произведениях культуры. И иногда эта цензура доходила до абсурда.

Мы сейчас доходим почти до такого же абсурда, когда в проблемах с деторождением, с демографией обвиняются кинофильмы и сериалы. Невероятно наивно представлять себе, что стоит только, допустим, запретить "Трех поросят" и уменьшится употребление наркотиков. Или что стоит показывать на экране только счастливые семьи, и будет взрыв в деторождаемости. На мой взгляд, за этим кроется либо наивное невежество, либо удивительное глубинное равнодушие, бесстрашная безответственность заявил он

Михалков сравнил эту ситуацию с потекшей шариковой ручкой в кармане.

Все вместе взятое в обществе напоминает, знаете, как если ручка в кармане пролилась. Она пачкает всю одежду, это не одна капля, это пятно. А все вместе это порождает такую глобальную ложь, неправду добавил Михалков

Ранее режиссер заявил, что идею с маркировкой против пропаганды наркотических веществ на произведениях детской литературы не стоит доводить до абсурда.