Москва26 июл Вести.России пытаются навязать чувство неполноценности, стараясь принизить русскую культуру в сравнении с западной. Такое мнение высказал режиссер Никита Михалков в авторской программе "Бесогон ТВ", сообщает ИС "Вести".

Он напомнил о недавнем комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по поводу слов искусствоведа и бывшего директора ГМИИ имени Пушкина Елизаветы Лихачевой, которая в интервью сказала, что роман Льва Толстого "Война и мир" якобы наполовину написан на французском языке. Захарова привела данные, которые опровергают это утверждение.

Михалков поддержал мнение Захаровой и уточнил, что Лихачевой, как человеку в искусстве, следовало бы более точно владеть информацией.

Действительно, довольно странно культурному человеку, да еще который занимается музейным делом, искусствоведением не знать, что роман "Война и мир" не то что наполовину, он даже на треть, даже на четверть, даже на 10% не написан на французском языке. Но ведь суть-то вопроса не в этом. Важно понять, а вообще зачем возник вопрос о том, сколько французских слов в великом романе Льва Николаевича Толстого? И оказалось, что для того, чтобы доказать, что русской цивилизации вообще не существует, и что Россия была всегда придатком цивилизованного западного мира сказал Михалков

По его мнению, в произведении Толстой полноценно раскрыл свое наблюдение за спецификой российского общества.

По сути, Толстой говорит о существовании двух Россий. Одна Россия - франкоманов, а другая Россия - это Россия Кутузова и капитана Тушина. Разве нам не напоминает это сегодняшний день? И та же франкомания, и англомания, и американомания, и это завистливое ощущение своей неполноценности. Ощущение того, что там где-то настоящее, там то, что надо, туда надо или оттуда сюда надо, но только не то, что мы имеем. Опять же русская пословица "Что имеем - не храним, потерявши - плачем". И мы с этим сталкиваемся сегодня уточнил режиссер

Ранее Михалков призвал не испытывать иллюзий о доброжелательности других стран к РФ.