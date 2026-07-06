Захарова поспорила с Лихачевой о языке "Войны и мира" Захарова оспорила слова Лихачевой о французском у Толстого

Москва6 июл Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление искусствоведа и бывшего директора ГМИИ имени Пушкина Елизаветы Лихачевой о том, что роман Льва Толстого "Война и мир" якобы наполовину написан на французском языке. Захарова привела данные, которые опровергают это утверждение.

В своем Telegram-канале представитель МИД разместила ссылку на интервью Лихачевой, где та заявила, что значительная часть "Войны и мира" написана по-французски, из-за чего роман якобы имеет лишь непрямое отношение к русской культуре.

Захарова в ответ отметила, что в первых главах доля французского языка действительно может достигать около 20%, однако затем он почти исчезает из текста. По приведенным ею подсчетам, всего в романе насчитывается 478 458 слов, из которых 15 040 - французские.

Итого: доля французского языка в романе "Война и мир" составляет... ~3,31%. отметила она, добавив, что даже с точки зрения простого подсчета и арифметики роман нельзя считать произведением, не связанным с русской культурой

Также Захарова подчеркнула, что использование французского языка у Толстого выполняет художественную задачу: оно помогает передать атмосферу предвоенной эпохи, когда русское дворянство было сильно ориентировано на французскую культуру, увлекалось Бонапартом и во многом теряло связь с собственным народом.

По словам представителя МИД, именно это Толстой показывал как одну из причин исторического "срама", который страна переживала в начале великих испытаний, впоследствии преодолевая их крупными победами и свершениями.