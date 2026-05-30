Ходаренок: "Война и мир" - антиучебник по подготовке руководящего состава армии

Москва30 мая Вести.В случае, когда поражение в войне для государства является целью, необходимо руководствоваться принципами и подходами полководцев, описанных Львом Николаевичем Толстым в его романе "Война и мир". Такое мнение высказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" военный эксперт, полковник Михаил Ходаренок.

Идея о том, что полководец может спокойно дремать в карете, получив два смертельных ранения в голову и лишившись глаза, – это абсурд, ведущий к неминуемому проигрышу в войне.

"Война и мир" – это антиучебник по подготовке высшего руководящего состава вооруженных сил. И если вы хотите проиграть войну, вооруженную борьбу, то надо действовать в точном соответствии с теми чертами полководцев, которые описывал Лев Николаевич. Что такое настоящий полководец? У нас считается, что выиграть войну, операцию – это надо какую-то невообразимую хитрость применять, а у Толстого – нет. На самом деле, все-таки военные – это особый сплав воли, энергии, ума, в конце концов. Это такой поцелуй Бога от рождения, что именно такие люди выигрывают войну. А тех полководцев, которых описывал Лев Николаевич, так только с такими можно войну и проигрывать считает Ходаренок

